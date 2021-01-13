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命大！婦停機車小磁磚砸中安全帽 剛進騎樓 「磁磚雨落下來」
基隆市成功國宅外牆碰磚今早大面積崩落，意外剛發生時，連姓婦人剛停好機車，一小片磁磚敲中安全帽並畫到臉，急問「是誰打我？」，但未見旁邊有人。她剛走進騎樓，崩裂的磁磚就像下雨一樣嘩啦啦落下。連婦的兒子說，還好媽媽沒察覺是磁磚掉落，否則抬頭多看幾秒鐘，後果難以想像。
成功國宅的外牆已多次發生磁磚掉落意外，市府都市發展處表示，建築法第77條規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。今天有人被掉落的磁磚砸傷，將依法對成功國宅社區管委會開罰6萬元到30萬元，並限期改善。
濕冷寒流連續來襲，昨天起出太陽，今天氣溫略回升。成功國宅面臨光一路的牆面，今早發生磁磚剝落意外。
在光一路騎樓擺攤的連姓男子說，他的媽媽早上送貨來時，剛停好車，發現安全帽好像被人「敲了一下」，以為有人拍她，但環顧四周並沒有看到其他人。
連男說，她的媽媽剛把貨物提進騎樓，磁磚就開始掉落，掉到滿地都是，數量驚人。可能是最早掉落碎磁磚，敲到媽媽的安全帽後又畫到她的臉，還好沒有破皮。
都發處使用管理科長傅俊昇說，成功國宅先前發生磁磚掉落意外，所幸都沒砸傷人。市府要求改善，管委會都是局部處置。面臨光一路牆上雖有設「阻攔網」，但網眼太寬，效果不佳。今天再次發生意外，還有人受傷，將依建築法開罰，並請管委會提出更妥善方案善後。
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