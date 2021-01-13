快訊

重獲優勢？太平洋嚇阻倡議將改變美國亞太軍事態勢

案838醫師沒去過大江購物中心？鄭文燦：案839護理師有去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

命大！婦停機車小磁磚砸中安全帽 剛進騎樓 「磁磚雨落下來」

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市成功國宅外牆碰磚今早大面積崩落，意外剛發生時，連姓婦人剛停好機車，一小片磁磚敲中安全帽並畫到臉，急問「是誰打我？」，但未見旁邊有人。她剛走進騎樓，崩裂的磁磚就像下雨一樣嘩啦啦落下。連婦的兒子說，還好媽媽沒察覺是磁磚掉落，否則抬頭多看幾秒鐘，後果難以想像。

成功國宅的外牆已多次發生磁磚掉落意外，市府都市發展處表示，建築法第77條規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。今天有人被掉落的磁磚砸傷，將依法對成功國宅社區管委會開罰6萬元到30萬元，並限期改善。

濕冷寒流連續來襲，昨天起出太陽，今天氣溫略回升。成功國宅面臨光一路的牆面，今早發生磁磚剝落意外。

在光一路騎樓擺攤的連姓男子說，他的媽媽早上送貨來時，剛停好車，發現安全帽好像被人「敲了一下」，以為有人拍她，但環顧四周並沒有看到其他人。

連男說，她的媽媽剛把貨物提進騎樓，磁磚就開始掉落，掉到滿地都是，數量驚人。可能是最早掉落碎磁磚，敲到媽媽的安全帽後又畫到她的臉，還好沒有破皮。

都發處使用管理科長傅俊昇說，成功國宅先前發生磁磚掉落意外，所幸都沒砸傷人。市府要求改善，管委會都是局部處置。面臨光一路牆上雖有設「阻攔網」，但網眼太寬，效果不佳。今天再次發生意外，還有人受傷，將依建築法開罰，並請管委會提出更妥善方案善後。

基隆市成功國宅外牆發生已多次磁磚掉落意外，掉落牆面部分塗漆，部分仍裸露混凝土牆面。記者邱瑞杰／攝影
基隆市成功國宅外牆發生已多次磁磚掉落意外，掉落牆面部分塗漆，部分仍裸露混凝土牆面。記者邱瑞杰／攝影
基隆市成功國宅外牆磁磚今早大面積迸裂，掉落地面，一名婦人被砸傷；圖為傷者的機車。記者邱瑞杰／攝影
基隆市成功國宅外牆磁磚今早大面積迸裂，掉落地面，一名婦人被砸傷；圖為傷者的機車。記者邱瑞杰／攝影
基隆市成功國宅外牆磁磚今早大面積迸裂，掉落地面，警方管制人車通行，以免被砸傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市成功國宅外牆磁磚今早大面積迸裂，掉落地面，警方管制人車通行，以免被砸傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市成功國宅外牆磁磚今早大面積迸裂，掉落地面，警方管制人車通行，以免被砸傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市成功國宅外牆磁磚今早大面積迸裂，掉落地面，警方管制人車通行，以免被砸傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市成功國宅外牆磁磚今早大面積迸裂，掉落地面，警方管制人車通行，以免被砸傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市成功國宅外牆磁磚今早大面積迸裂，掉落地面，警方管制人車通行，以免被砸傷。記者邱瑞杰／攝影

國宅 建築

延伸閱讀

串聯空間與想像 展現生活中的幸福滋味

溫差大！彰化警局防外牆磁磚砸人 緊急雇工敲除

見粉色安全帽忍不住！壯漢性起公然在機車旁掏鳥自慰

磁磚縫隙越小越好？寒流來 恐天上掉落、地下膨拱

相關新聞

風浪大到纜繩斷裂！失聯永裕興18號 救援行動回歸原點

蘇澳籍漁船永裕興18號失聯在中途島海域漂流十多天，船上10人生死未卜，昨天東港籍漁船「億榮18號」，冒狂風巨浪冒險接近「...

新營資源回收場工人左臂捲入輸送帶！ 消防垃圾堆尋獲斷肢

台南市新營區某資源回收場今早驚傳發工人進行垃圾分類作業時，不明原因左手捲進機器輸送帶，左前臂硬遭扯斷，警消趕至，先將工人...

熱愛潛水！正妹只穿背心消失台中西屯 失聯兩月家屬PO網急尋人

一名年輕、愛潛水的吳姓女子今天被網友PO網，稱該名女子已與家人失聯2個多月，在去年11月間就失聯，只有當初吳女離開西屯區...

基隆山坡上民宅火警 陣陣濃煙冒出 消防射水灌救防延燒

基隆市中正路788巷內今天上午近10點發生民宅火警，房子位在山坡上，濃煙不斷冒出，相當醒目。消防人員已趕到現場，初步了解...

台南gogoro機車充電站深夜起火 消防人員搶救

台南市南區健康路二段gogoro機車充電站，今天深夜11點多突然起火燃燒，冒出火光，消防人員接獲報案後前往搶救，馬上以滅...

樹大招風？金門知名中醫遭詐騙集團冒用 診所急澄清

金門知名的福慧中醫最近幾天經常接到民眾打來詢問要買治療耳鳴的藥，剛開始工作人員還以為是打錯電話，沒想到仔細詢問才發現內情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。