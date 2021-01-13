熱愛潛水！正妹只穿背心消失台中西屯 失聯兩月家屬PO網急尋人

一名年輕、愛潛水的吳姓女子今天被網友PO網，稱該名女子已與家人失聯2個多月，在去年11月間就失聯，只有當初吳女離開西屯區福星路一帶租屋處的影像，希望網友可以幫忙協尋，可能出沒的縣市有台北、台中、彰化、高雄等地。台中市第六警分局表示，全案是由屏東縣潮州警分局光華派出所受理失蹤人口，在1月12日通報，警方將積極協助家屬找人。

一名臉書帳號Jenny Wu的網友，今天凌晨在臉書社團「爆廢公社二館」發布一則尋人啟事，網友表示，她是照片中吳姓女子的家屬，因為吳女已經失蹤2個多月，去年11月底在西屯區福星路一帶的租屋處被監視器拍到離開後，就下落不明，因吳女平時少與家人往來，家人也是接到房東通知知道。

該名網友指出，吳女喜歡潛水，在去年11月初離開租屋處時，只有身穿薄上衣、小背心、背著一個小包包和一個小紙袋，吳女離開租屋處時，貴重的東西也沒帶走、連衣物也沒帶，近日寒流來襲，吳女都沒有返回租屋處拿衣物，手機也在去年底失聯後，暫停使用，擔心她出意外。