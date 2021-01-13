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影／大學同班同學4人開車出遊 台中國道自撞1死3傷
4名在苗栗一所大學的同班同學昨晚開車到台中東海同遊，開車回苗栗途中，在國道一號豐原交流道出口前疑似超車不當失控，自撞護欄後不斷翻滾，後座一名男學生疑未繫安全帶被拋出車外，臉部變形，送醫急救不治，另有三名學生受傷送醫，肇事原因由國道警察調查中。
台中市消防局昨晚10點多獲報，國道一號168.3公里豐原交流道北上出口前發生車禍，派大雅及水湳分隊，出動消防車2輛、救護車2輛，消防人員9名，由大雅分隊小隊長蘇泰宗帶隊前往搶救。
國道警察調查，4名學生分別是駕駛黃姓學生（26歲）和前座曾姓學生（22歲）、左後乘客錢姓學生（21歲）與右後乘客阮姓學生(22歲），阮被拋出車外、頭部外傷、臉部變形，當場無生命跡象，送往衛福部豐原醫院急救40分鐘仍不治，黃男右膝和臉部撕裂傷，曾男手腳挫傷，也送往衛福部豐原醫院治療，錢男腳受傷，後來自行就醫。
警方調查，4名男子都是苗栗一所大學二年級同班同學，昨晚到東海商圈逛，開車要回家，經國道一號豐原交流道附近，疑失控自撞翻車，車禍發生後，有人開車在後方目擊車禍，在臉書爆料公社二社PO出行車行記錄器影片，畫面顯示，肇事車輛原本打右方向燈要右轉，後來又打左方向燈要超車，疑超車不當急切進快車道內，控往外側護欄撞，巨大撞擊力，讓轎車連續翻滾多圈，警消到場時，車體已斷乎全撞毀。
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