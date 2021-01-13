桃園老人長照中心驚傳火警 自主專業救災令消防讚嘆
老人安養機構因火警釀重大傷亡事件層出不窮，消防頻繁宣導自衛編組，盼單位第一時間自主滅火、疏散以減少傷亡，桃園龜山1間容納45人的長照中心昨中午起火，內部人員順練有素，立刻拿滅火器、水線撲滅，還關閉房門、將老人水平疏散，無人傷亡，消防到場讚嘆，是多年看過最成功一案。
桃園市消防局第一大隊坪頂分隊昨中午獲報，龜山區1間老人長照中心驚傳火警，立刻派4輛消防車、1輛救護車出勤，不過到場時僅聞到些許燒焦味和白煙，火勢事前就已經被完全撲滅，初步鑑定是空插座疑似老舊冒火。
長照人員向消防說，中午到3樓倉庫拿東西，赫然發現裡頭竄出陣陣白煙，立刻向中心通報，並打電話給119報案，同時啟動自衛消防編組，分別疏散1至3樓的高齡住戶，也拿滅火器、消防栓滅火，並關閉同層樓其他房間的房門，以防止濃煙擴散。
坪頂分隊長周鼎閎指出，老人長照中心發生火警不可大意，根據經驗，過去重大傷亡案例，多是長者行動不便，加上機構無法落實初步防災、疏散，才導致嚴重傷亡，不過這次長照中心對於自衛編組相當落實，消防員抵達時僅剩下燒焦味。
周發現，該長照中心在火警初期，拿滅火器、消防栓初步滅火，另一組人力水平疏散各樓層的長輩，並落實將起火樓層房門關閉，成功阻止濃煙擴散，每一步都確實做到，才能第一時間滅火阻止危害擴大，也確保內部所有人安全。
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