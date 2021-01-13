聽新聞
test
0:00 / 0:00
新營資源回收場工人左臂捲入輸送帶！ 消防垃圾堆尋獲斷肢
台南市新營區某資源回收場今早驚傳發工人進行垃圾分類作業時，不明原因左手捲進機器輸送帶，左前臂硬遭扯斷，警消趕至，先將工人左臂包紮緊急送醫，隨後又在垃圾堆中尋獲斷肢體，工人意識清醒，詳細原因待進一步釐清。
這起工安發生在今早8點多，南市消防局獲報新營區太子宮該資源回收場有工人手臂遭扯斷，消防局調派新營、鹽水消防分隊趕往，由新營分隊小隊長曾文男帶著隊員陳俊良、黃鈺翔、翁仲瑩、謝承儒、莊詠傑趕往救援。
由於第一時間找不到斷肢，救難人員到場後，除緊急救護傷者，一方面在垃圾堆中與其他工人翻找斷肢，鹽水分隊救護車還買冰塊急救因應，最後由曾文男發現斷肢，在清洗後用冰塊、清潔袋包裹，火速送往柳營奇美醫院，目前正由醫院緊急處置中。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言