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新營資源回收場工人左臂捲入輸送帶！ 消防垃圾堆尋獲斷肢

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市新營區某資源回收場今早驚傳發工人進行垃圾分類作業時，不明原因左手捲進機器輸送帶，左前臂硬遭扯斷，警消趕至，先將工人左臂包紮緊急送醫，隨後又在垃圾堆中尋獲斷肢體，工人意識清醒，詳細原因待進一步釐清。

這起工安發生在今早8點多，南市消防局獲報新營區太子宮該資源回收場有工人手臂遭扯斷，消防局調派新營、鹽水消防分隊趕往，由新營分隊小隊長曾文男帶著隊員陳俊良、黃鈺翔、翁仲瑩、謝承儒、莊詠傑趕往救援。

由於第一時間找不到斷肢，救難人員到場後，除緊急救護傷者，一方面在垃圾堆中與其他工人翻找斷肢，鹽水分隊救護車還買冰塊急救因應，最後由曾文男發現斷肢，在清洗後用冰塊、清潔袋包裹，火速送往柳營奇美醫院，目前正由醫院緊急處置中。

消防隊員緊急準備塑膠袋等物，將斷肢妥善包紮。記者謝進盛／翻攝
消防隊員緊急準備塑膠袋等物，將斷肢妥善包紮。記者謝進盛／翻攝
眾人在垃圾堆找斷肢。記者謝進盛／翻攝
眾人在垃圾堆找斷肢。記者謝進盛／翻攝
台南新營資源回收場工人左臂遭機器斷肢緊急送醫。記者謝進盛／翻攝
台南新營資源回收場工人左臂遭機器斷肢緊急送醫。記者謝進盛／翻攝
救護人員從垃圾堆中尋獲工人斷肢。記者謝進盛／翻攝
救護人員從垃圾堆中尋獲工人斷肢。記者謝進盛／翻攝

資源回收 工安 子宮

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