新營資源回收場工人左臂捲入輸送帶！ 消防垃圾堆尋獲斷肢

台南市新營區某資源回收場今早驚傳發工人進行垃圾分類作業時，不明原因左手捲進機器輸送帶，左前臂硬遭扯斷，警消趕至，先將工人左臂包紮緊急送醫，隨後又在垃圾堆中尋獲斷肢體，工人意識清醒，詳細原因待進一步釐清。

這起工安發生在今早8點多，南市消防局獲報新營區太子宮該資源回收場有工人手臂遭扯斷，消防局調派新營、鹽水消防分隊趕往，由新營分隊小隊長曾文男帶著隊員陳俊良、黃鈺翔、翁仲瑩、謝承儒、莊詠傑趕往救援。