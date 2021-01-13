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夫妻檔任職超商店員店長　業務侵占賠款15萬換緩刑

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

一對夫妻檔2018年在新竹一間超商擔任店長、店員，卻因子女生活費所需向高利貸借款，竟鋌而走險，2018年10月至隔年1月間未如實將每日營收匯入總公司指定帳戶，反將其侵占，金額達25萬多元，最後遭超商負責人察覺有異，向警方報案；新竹地院審理終結，夫妻檔因和超商負責人達成和解，並賠款15萬元，換得緩刑。

這對夫妻檔本身有詐欺、侵占前科，法官認為，兩人受雇新竹地區一間超商擔任店員與店長，都是從事業務之人，竟不知敬業負責，僅為圖一己私利，共同犯下業務侵占，損害他人財產權益，考量兩人犯後坦承犯行，態度尚可，且已與超商負責人成立調解，並獲得對方同意，審酌依業務侵占罪各判刑7月，緩刑5年。

一對夫妻檔在新竹一間超商擔任店長、店員，竟鋌而走險，2018年10月至隔年1月間未如實將每日營收匯入總公司指定帳戶，反將其侵占，金額達25萬多元。圖／報系資料照
一對夫妻檔在新竹一間超商擔任店長、店員，竟鋌而走險，2018年10月至隔年1月間未如實將每日營收匯入總公司指定帳戶，反將其侵占，金額達25萬多元。圖／報系資料照

超商 新竹 夫妻

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