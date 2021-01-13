注意！台南今起3天交通大執法 取締3大違規

用路人注意了！ 新化警分局配合台南市警察局政策在13、14及15日執行3日的路口安全大執法。

分局表示，經統計分析本分局轄內109年1至12月份交通事故各項資料，多事故時段以上午8至10時發生111件最多，16至18時發生107件次之；多事故路口：新化區以中山路沿線路口最多、中正路沿線路口次之；山上區以178甲線發生27件最多、左鎮區以台20線發生26件最多。

今起3天大執法重點項目：

1、未依規定轉彎。2、違反號誌管制。3、針對攔查車輛檢視駕照、安全帽配戴情形與酒後駕車狀況。