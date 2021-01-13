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影／國道自撞車禍1死2傷 乘客被拋出車外臉變形慘死

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

國道一號豐原交流道出口前昨晚發生疑似自撞車禍，轎車疑失控自撞外側護欄後不斷翻滾，後座一名男乘客被拋出車外，臉部變形，送醫急救不治，另有二人受傷送醫，肇事原因由國道警察調查中。

台中市消防局昨晚10點33分獲報，國道一號168.3公里豐原交流道北上出口前發生車禍，派大雅及水湳分隊，出動消防車2輛、救護車2輛，消防人員9名，由大雅分隊小隊長蘇泰宗帶隊前往搶救。

右後座男乘客被拋出車外、頭部外傷、臉部變形，當場無生命跡象，送往衛福部豐原醫院急救不治，25歲駕駛和20歲前座男乘客都頭部撕裂傷，也送往衛福部豐原醫院治療，另有一名後座男乘客未受傷送醫。

警方調查，4名男子都是苗栗人，昨晚開車要回家，經國道一號豐原交流道附近，疑失控自撞翻車，車禍發生後，有人開車在後方目擊車禍，在臉書爆料公社二社PO出行車行記錄器影片，畫面顯示，肇事車輛原本打右方向燈要右轉，後來又打左方向燈，急切進快車道內，疑似擦撞不明物再失控往外側護欄撞，巨大撞擊力，讓轎車連續翻滾多圈，警消到場時，車體已斷乎全撞毀。

國道一號豐原交流道附近昨晚發生死亡車禍，一死二傷。記者游振昇／翻攝
國道一號豐原交流道附近昨晚發生死亡車禍，一死二傷。記者游振昇／翻攝
國道一號豐原交流道附近昨晚發生死亡車禍，一死二傷。記者游振昇／翻攝
國道一號豐原交流道附近昨晚發生死亡車禍，一死二傷。記者游振昇／翻攝
國道一號豐原交流道附近昨晚發生死亡車禍，一死二傷。記者游振昇／翻攝
國道一號豐原交流道附近昨晚發生死亡車禍，一死二傷。記者游振昇／翻攝

國道 車禍 衛福部

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