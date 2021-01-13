影／國道自撞車禍1死2傷 乘客被拋出車外臉變形慘死

國道一號豐原交流道出口前昨晚發生疑似自撞車禍，轎車疑失控自撞外側護欄後不斷翻滾，後座一名男乘客被拋出車外，臉部變形，送醫急救不治，另有二人受傷送醫，肇事原因由國道警察調查中。

台中市消防局昨晚10點33分獲報，國道一號168.3公里豐原交流道北上出口前發生車禍，派大雅及水湳分隊，出動消防車2輛、救護車2輛，消防人員9名，由大雅分隊小隊長蘇泰宗帶隊前往搶救。

右後座男乘客被拋出車外、頭部外傷、臉部變形，當場無生命跡象，送往衛福部豐原醫院急救不治，25歲駕駛和20歲前座男乘客都頭部撕裂傷，也送往衛福部豐原醫院治療，另有一名後座男乘客未受傷送醫。