風浪大到纜繩斷裂！失聯永裕興18號 救援行動回歸原點

蘇澳籍漁船永裕興18號失聯在中途島海域漂流十多天，船上10人生死未卜，昨天東港籍漁船「億榮18號」，冒狂風巨浪冒險接近「永」船，順利接近後繫纜，將「永」船拖離暴風圈，但受限風浪大，拖帶作業到一半，纜繩應聲而斷，因該海域風浪過大，「億」船後撤南下避風，救援回歸原點。

永裕興18號漁船上個月30日失聯，後來在中途島東北方海域被美國定翼機找到，漁船失去動力，逐漸往西南方漂流，船上10人生死不明；漁業署緊急協調鄰近8艘漁船前往救援，但都因風浪太大，無法順利接近「永」船，只能在附近風浪較穩的海域待命救援。

11日台灣漁船「連鴻67號」雖一度接近「永」船，還利用船頭碰撞其船尾發出巨響，「連」船船員還在甲板上呼喊「永」船船上的船員多次，試圖取得「永」船回應，但船上均無人探頭。

昨天台灣時間下午4時許，「億榮18號」加足馬力開向「永」船，衝破數個巨浪後，船員順利在「永」船船身繫纜，因當地海域天色黑、風浪大，僅能慢俥拖離暴風圈，原定今台灣清晨4時拖離登船，但拖帶作業執行不久，纜繩不太狂風巨浪應聲而斷。

眼見風浪增強，「億」船在「永」船身上綁上太陽能浮標後，後撤南下避風，救援行動回歸原點。因永裕興18號救生艇不見，目前國搜中心協調附近漁船搜尋救生艇蹤影，盼盡快傳來好消息。