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台南休旅車直衝水池滅頂 駕駛送醫後不治

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局昨天深夜獲報在歸仁區一處水池有休旅車落水，消防人員搜救後從車內拉出1名男性，救出時已無呼吸心跳，經緊急送醫後仍告不治，警方清查，死者為36歲王姓男子，今天將報請相驗。

當時在案發現場附近的民眾向警方表示，休旅車從大仁三街23巷駛出後，轉彎時並未減速，就直接衝過水池護欄落水。交通分隊指出，事故原因仍待進一步釐清。

台南市消防局救災救護指揮中心昨晚10時38分獲報指出，在歸仁區大仁三街23巷附近的水池有一輛休旅車落水，不一會兒車子滅頂，沉沒水池當中。警消人員出動大批人車前往救援，並出動救生艇下水搶救，經下艇並定位落水車輛位置後將車從水中拉出，並在車內發現1名男子已呈現OHCA(到院前心肺功能停止)情形，隨後由救護車送往醫院，最後仍宣告不治。

而消防人員持續在車輛及水池內搜尋，沒有發現其他落水人員，隨後也將車子吊起，警方指出，備妥資料後，將報請檢方相驗。

台南市消防局昨天深夜獲報在歸仁區一處水池有休旅車落水，消防人員搜救後從車內拉出1名男性，救出時已無呼吸心跳，經緊急送醫後仍告不治。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局昨天深夜獲報在歸仁區一處水池有休旅車落水，消防人員搜救後從車內拉出1名男性，救出時已無呼吸心跳，經緊急送醫後仍告不治。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局獲報指出，在歸仁區大仁三街23巷附近的水池有一輛休旅車落水，不一會兒車子滅頂，沉沒水池當中。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局獲報指出，在歸仁區大仁三街23巷附近的水池有一輛休旅車落水，不一會兒車子滅頂，沉沒水池當中。記者邵心杰／翻攝
消防人員持續在車輛及水池內搜尋，沒有發現其他落水人員，隨後也將車子吊起後，檢警今天報請相驗。記者邵心杰／翻攝
消防人員持續在車輛及水池內搜尋，沒有發現其他落水人員，隨後也將車子吊起後，檢警今天報請相驗。記者邵心杰／翻攝
警消人員出動救生艇下水搶救，經下艇並定位落水車輛位置後將車從水中拉出，並將男子拉出後送醫，仍告不治。記者邵心杰／翻攝
警消人員出動救生艇下水搶救，經下艇並定位落水車輛位置後將車從水中拉出，並將男子拉出後送醫，仍告不治。記者邵心杰／翻攝

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休旅車 事故 救護車

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