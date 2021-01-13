台南歸仁休旅車衝落水池 1男命危

台南市消防局昨天深夜獲報在歸仁區一處水池有休旅車落水，消防人員搜救後從車內拉出一名男性，呈現OHCA（到院前心肺功能停止），由救護車送往醫院，身分及案情有待釐清。

台南市政府消防局在昨晚10時38分獲報指出，在歸仁區大仁三街23巷附近的水池有一輛休旅車落水，隨即出動人員機具前往救援，經下艇並定位落水車輛位置後將車從水中拉出，並在車內發現一名男子，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）情形，隨後由救護車送往醫院。

消防人員持續在車輛及水池內搜尋，沒有發現其他落水人員。

當時在案發現場附近的民眾向警方表示，休旅車從大仁三街23巷駛出後就衝過水池護欄落水，詳細案情及男子身分由警方進一步釐清中。