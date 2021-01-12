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台南gogoro機車充電站深夜起火 消防人員搶救
台南市南區健康路二段gogoro機車充電站，今天深夜11點多突然起火燃燒，冒出火光，消防人員接獲報案後前往搶救，馬上以滅火器撲滅，火勢在7分鐘後控制，並未波及到其他民宅，至於起火真正原因待火災調查科人員進一步鑑識釐清。
「充電站失火了，快來滅火！」台南市消防局救災救護中心，今天晚上11點零4分接獲業者報案，位於台南市南區健康路二段gogoro充電站起發生火災，派遣德興及南門消防分隊前往滅火，德興消消防分隊人員先用滅火器撲滅，並通知台電和業者前來斷電，預防再度發生火災意外。
台南市政府消防局說，這場火災沒有人受傷，至於這家機車充電站為什麼會突然起火燃燒， 究竟是電線走火還是其他原，將由消防局火災調查科人員進一步採證鑑定追查後，才能知道真正的起火原因。
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