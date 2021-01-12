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故障貨梯維修時突爆衝 維修員頭部遭撞慘死
新竹縣湖口鄉一家塑膠包裝材料製造廠今天晚上發生工安意外，28歲傅姓男子在修理貨梯時，貨梯突然暴衝撞上正在電梯車廂上方的傅男，傅男頭部受到重創，救護人員到場時他已失去生命跡象，事故原因正由警方調查處理中。
消防局表示，今天晚上6點23分接獲報案，光復路新竹工業區一間塑膠包裝材料製造廠，一名男子疑似因工安意外，被貨梯直接撞到頭部，救護人員到場時，發現男子腦組織外溢，已明顯死亡，並未送醫。
據了解，該廠商因貨梯故障，委請承包商派員到場修理，事發當時傅男與同事羅男一起，傅男一人在貨梯車廂上方維修，未料故障貨梯突然暴衝上升，撞上傅男頭部，現場人員雖立刻撥打119，但傅男傷勢過於嚴重，救護人員趕到時已來不及急救送醫。
警方目前正調查在場相關人員、調閱監視器畫面，並派員到場採證，明天將會同檢察官跟家屬相驗，釐清事發原因。
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