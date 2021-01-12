桃園氣溫略回單日5人猝死 近百歲人瑞不敵清晨低溫

寒流來襲氣溫略升，桃園市消防局統計單日4男1女共5人，疑天冷OHCA無心跳呼吸不治猝死個案。記者曾增勳／攝影

寒流來襲今天氣溫盡管略有回升，桃園市消防局今晚表示，全市今天一天來造成單日男女5人疑因天冷OHCA無心跳呼吸不治個案，其中大溪區高齡96歲舒姓老人家清晨在家OHCA無心跳呼吸送醫不治，另在平鎮區60歲范姓男子今早在馬路突然路倒OHCA無心跳呼吸，送醫不治，該局呼籲寒流氣溫恢復前，年長者不管是清晨上廁所或起床，先做好保暖再起身，避免身體失溫不測。

消防局今晚9時前統計，全天疑因天冷OHCA無心跳呼吸不治個案，包括接近百歲人瑞舒男、簡男不治個案之外，另有平鎮區55歲李姓男子，疑因天冷洗澡突然失去意識OHCA無心跳呼吸，桃園區62歲簡姓男子、龍潭區60歲女子2人居家突然倒下失去意識OHCA無心跳呼吸，均送醫不治，單日總共4男1女猝死個案。