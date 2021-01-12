經歷823砲戰老榮民冒寒流外出路倒 警暖心伸援

員警擔心94歲徐姓老榮民安危，陪同他前往大里戶政事務所辦事後，並送他返家，讓老榮民很感謝。記者趙容萱／翻攝

台中市警局霧峰分局大里分駐所巡佐薛明元今天說，本月7日上午11時，有民眾報案稱附近有一名老人路倒受傷，他和警員柯逸旻到場，發現一名老人撞到路旁洗水槽，臉部、手部受傷流血，通知119救護員到簡單包紮。受傷是94歲徐姓老榮民堅持不就醫，由於寒流來襲，警方為確保他的安全，陪同他到戶政事務所補辦身分證，並送他回家，暖心做法讓老榮民及家屬相當很感謝。

徐姓老榮民說，他隨政府來台，又經歷八二三砲戰的洗禮，中校退伍，因身分證遺失，獨自徒步走到大里戶政事務所申請補發身分證，沒想到寒流報到，戶外實在太冷，他行動緩慢，走了約2公里、一個小時後，就快到戶政事務所時，突感一陣暈眩、兩腿無力倒下。