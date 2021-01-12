1女子與友負氣吵架穿紅衣尋短 金門警方成功攔阻

金城鎮海濱公園日昨有一名紅衣女子揚言自殺，所幸警方接獲報案，立即趕赴現場勸阻，才成功將人救下。圖／警方提供

金城鎮海濱公園日昨有一名紅衣女子揚言自殺，並一直往海邊的方向走去，警方接獲報案，立即趕赴現場勸阻，2名員警經過好說歹說，才成功勸阻這位想自殺的女子，女子表示，是與朋友口角，一時想不開，才會尋短，但夜晚海邊出現「紅衣女子」，也嚇壞不少在附近運動的民眾，有民眾就說，好在不是農曆7月，不然真的會被嚇死。

金城分局今天表示，在10日晚間接近6點，金城派出所的警員周鑫濠及陳奕勳擔服巡邏勤務，就接獲民眾報案，指稱金城鎮海濱公園有一名紅衣女子揚言要自殺，並一直向海的方向走去，警方立即趕赴現場並及時確認了女子的位置，以飛快的速度跑向海邊。

過程中，警方為了及時救援該名女子，2人也深陷泥淖之中，但救人要緊，仍不忘邁開步伐前進，一邊前進一邊向女子大喊著千萬不要想不開等安慰話語，以穩定該女子情緒，所幸搶救得宜，及時阻止這名年輕女子輕生，警方後來趕緊護送該名女子先行返回所內關懷慰問，待女子情緒穩定後，通知其家人帶回照顧。

據了解，該女子年約21歲，家住金城地區，疑似因為跟朋友吵架， 才會情緒激動想不開。金門近日都是10度以下的低溫，一行人從海邊泥沼爬上來之際，都凍的直發抖。

金城分局分局長胡淑淨表示，寒流來襲，氣溫下降，千萬勿隨意逗留於海邊以避免危險，更不要有輕身等念頭，生命誠可貴，不要因為一時的衝動，而發生了憾事，多多關懷身邊親朋好友，尊重生命從你我做起，如有輕生念頭，可以撥打1995生命專線，將有專人為您開導。

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