你帳戶會被凍結！男子被詐騙集團嚇唬 差點10萬就飛了

桃園市八德區昨天發生一起詐騙案件，昨天有名男子在郵局模樣相當著急，欲一次領出10萬元，被眼尖郵局行員發現，趕緊阻止該男子並通報警方。圖／八德警分局提供

桃園市八德區昨天發生一起詐騙案件，昨天有名男子在郵局模樣相當著急，欲一次領出10萬元，還有有眼尖郵局行員發現，趕緊阻止該男子並通報警方，才順利保住這筆錢。

昨天早上9點多，八德區永豐路上1間郵局，有郵局行員發現現場有位民眾因害怕帳戶會被凍結，準備臨櫃領出現金10萬，行員一聽直覺有異，感覺民眾似乎是遇到詐騙，不敢掉以輕心報警處理，隨後由高明派出所警員莊博昇及張見勝到場處理。

經警方調查，該名男子為50多歲的葉姓男子，葉男在交友軟體認識1名網友，而網友又介紹1名辦理代購中間商，聲稱可以利用代購名牌包買賣賺取中間差額利潤，葉男日前已依其指示匯款5萬3000元到指定的帳戶。

葉男匯款後發現毫無下文，驚覺自己可能被詐騙，其實早就去報案，沒想到這期間詐騙集團竟然不死心，來電聲稱若不依其指示要凍結他的帳戶，嚇唬他「會凍結你的帳戶」，葉男深怕帳戶被凍結才到郵局想提領10萬元。

警方和郵局行員了解狀況後，趕緊告訴葉男不要再受騙，千萬不要掉入話術陷阱，在眾人的悉心勸說，葉男才打消領款念頭，避免因掉入詐騙集團話術圈套擔心受怕而領款交付，警方與郵局行員才鬆了一口氣，成功阻止民眾再遭詐騙上當。