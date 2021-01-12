影／台苯林園廠火警逸散苯乙烯 環保局加重處分204萬

高雄市林園工業區的台灣苯乙烯工公司今天下午發生火警，兩名男員工燒燙傷送醫。環保局稽查人員下午2點半行經林園工業區石化一路時，發現台苯廠區異常排放黑煙，立即至廠區內了解狀況，原來是苯乙烯製造程序（M06）廢水處理設施進行動火施工，不慎引燃油水分離池廢水中的有機化合物苯乙烯，以致產生大量黑煙散布於大氣中。苯乙稀是有害空氣汙染物，環保局立即依空汙法加重處分204萬元。

台苯公司指出，發生氣爆的廢水槽上方有工人作業，因人為施工不慎導致水槽沼氣氣爆閃燃，現場冒出大量黑煙沒有火花，蔡、郭兩名工人是巡邏警衛，兩人剛好經過受傷，事故發生後依規定通報相關單位，事故沒有影響生產線。

火警現場瀰漫大片黑煙。環保局持續在台苯廠區周邊環境及下風處，運用直讀式及相關偵測儀器，進行空氣品質量測，並蒐證及掌握汙染情形。依據附近環保署林園空品監測站顯示，林園地區為黃色普通等級，尚無影響當地空氣品質情形。消防隊已將火勢撲滅。