名醫被謠傳病逝 大甲李綜合醫院：這是謠言要報警

大甲李綜合醫院今天澄清，街頭謠傳該院一名醫師病逝，院方說這是謠言，要報警追查。圖／大甲李綜合醫院提供

大甲李綜合醫院一位名醫近日被謠傳已病逝，患者和患者的家人都震驚，認為這名醫師醫術好，對待患者很親切，醫院今天澄清這是謠言，醫師目前仍親自為患者動手術，醫院要報警追查散布謠言者；台中市大甲警分局表示，等接到醫院報案，將依規定受理並追查。

據了解，這位名醫多年前也被謠傳中風，院方澄清是謠言，不料近日又有謠言，民眾說街頭聽到醫師已病逝，都很訝異，但不知真假，有人上臉書說這位名醫醫術精湛，對患者很好。

醫院今天發表聲明，鄭重澄清，直指這是不實謠言，澄清內容如下：