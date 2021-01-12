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名醫被謠傳病逝 大甲李綜合醫院：這是謠言要報警

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

大甲李綜合醫院今天澄清，街頭謠傳該院一名醫師病逝，院方說這是謠言，要報警追查。圖／大甲李綜合醫院提供
大甲李綜合醫院今天澄清，街頭謠傳該院一名醫師病逝，院方說這是謠言，要報警追查。圖／大甲李綜合醫院提供

大甲李綜合醫院一位名醫近日被謠傳已病逝，患者和患者的家人都震驚，認為這名醫師醫術好，對待患者很親切，醫院今天澄清這是謠言，醫師目前仍親自為患者動手術，醫院要報警追查散布謠言者；台中市大甲警分局表示，等接到醫院報案，將依規定受理並追查。

據了解，這位名醫多年前也被謠傳中風，院方澄清是謠言，不料近日又有謠言，民眾說街頭聽到醫師已病逝，都很訝異，但不知真假，有人上臉書說這位名醫醫術精湛，對患者很好。

醫院今天發表聲明，鄭重澄清，直指這是不實謠言，澄清內容如下：

「近日本院接獲民眾來電詢問及網路謠言，有關大甲李綜合醫院某位醫術精湛之醫師因病死亡之不實消息，本院鄭重澄清該位醫師一切如常，每周門診皆親力親為為病患看診，有需要手術治療者，皆親自執行手術，癒後獲得病患肯定。此謠言純屬惡意中傷，敬請民眾切勿散播不實或未經查證之訊息，否則恐面臨相關刑責！

本院再次強調，若有民眾於網路或社群平台散佈不實訊息（假消息），本院將站在守護民眾就醫權益下向所屬機關提出事證檢舉決不寬待。」

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