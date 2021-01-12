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台苯林園廠廢水槽大火 2名作業工人燒燙傷送醫
高雄市林園工業區的台灣苯乙烯工公司今天下午發生火警，兩名男員工燒燙傷送醫，高市消防局出動林園、大寮等地消防分隊救火，火勢已經撲滅。警消指出，蔡姓、郭姓兩名男員工燒燙傷送醫，兩人意識清醒，事故原因待進一步調查釐清。
疑因作業不慎導致火星掉入廢水槽引燃沼氣，今天下午14點36分，高市消防局接獲林園區工業一路的台苯公司通報廢水槽起火，調動林園、大寮、鳳祥、中庄、小港等分隊30人前往救火，3點01分順利撲滅火勢。
警消指出，現場兩名男性工人燒燙傷送醫，傷患分別為61歲蔡姓工人，主要受傷部位在臉部及雙手下臂，燒燙傷面積18%：另名傷患是26歲郭姓工人，臉部及四肢，全身約17%燒燙傷，兩人皆意識清醒，起火原因待進一步釐清。
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