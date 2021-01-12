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疑搶快釀禍 北市265路公車挨撞還遭諷：從不讓人失望

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

64歲郭姓男子今天上午駕駛三重客運265路公車，行經台北市萬華區西園路、和平西路口時，因故與一輛機車發生擦撞，導致機車騎士頭部、四肢受擦挫傷，所幸騎士無生命危險；警方介入後，確認雙方皆未酒駕，目前正釐清確切肇因及過程。

警方調查，郭男上午10時許駕車沿西園路北往南方向行駛，22歲趙姓男子則騎乘機車沿和平西路東往西方向行駛，兩車行經西園路、和平西路口時發生擦撞，趙男撞上公車右側車身，當場連人帶車摔在地上，頭部及四肢皆受擦挫傷，所幸無生命危險，救護人員事後將其送往台大醫院治療。

有民眾目擊過程，將照片上傳臉書粉絲專頁「我是萬華人」，並稱「眼睜睜看到變燈了，公車還硬開過去」，引來不少網友回應；其中，部分網友留言「又是265」「265司機開車很衝」「265從不讓人失望」，指稱265路公車經常發生事故

據肇事公車行車記錄器畫面顯示，該車行經路口時並未減速，右方和平西路上停等紅燈的機車，有幾輛已經起步，趙男則直接撞上公車；警方初判事故原因是因搶快釀禍，但因行車記錄器及路口監視器皆未清楚拍到當時號誌燈號，尚無法確定是肇事的哪一方搶快，確切肇因及肇責仍有待警方進一步釐清。

趙男撞上公車右側車身，當場連人帶車摔在地上，頭部及四肢皆受擦挫傷。記者李隆揆／翻攝
趙男撞上公車右側車身，當場連人帶車摔在地上，頭部及四肢皆受擦挫傷。記者李隆揆／翻攝

公車 事故 機車騎士

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