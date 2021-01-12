開走女友車被陌生男上門追討 高雄男醋勁大發亮槍被逮

高雄簡姓男子誤以為分手不久的蔡姓女子另結交新歡黃姓男子，又找人上門向他討車，他火大下，不僅出手對著黃男呼巴掌，還亮出1把改造手槍，宣稱要與對方「輸贏」，轄區警方獲報後，簡被警方查獲。

據了解，簡男（46 歲）與蔡女（44歲）甫分手不久，但簡懷疑蔡另交男友下，將蔡租賃的轎車開走遲遲未還車，蔡為追討除了先向鳳山警方報案外，昨天晚上9點多時，又夥同黃男（28歲）、李男等人到簡男家追討。

過程中，簡男在與黃男、蔡女商討時，誤以為黃是蔡新結交的男友，便從側背包拿出改造手槍放在桌子上，恫嚇黃男，並動手毆傷黃一拳，簡的母親眼見不對勁，趕緊出手勸架。