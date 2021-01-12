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影／醉男想逃離害運將撞車 女伴自顧剔牙不付車資挨告

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

一輛計程車10日搭載一對中年男女至新北市淡水區，酒醉的男乘客中途突然急著想要逃出車外，不惜拉扯方向盤導致撞車停下，搖搖晃晃穿越馬路，從反方向攔車遠離。

司機追出車外，女乘客卻從頭到尾坐在車上不理，自顧伸手進嘴裡剔牙，過程全都被錄下，最後2人皆未付車資開溜，超衰的司機氣炸提告。

行車記錄器影片昨晚被貼到社群網站，網友看了忍不住留言：「奇葩啊~人材啊」、「到底是卡到什麼，看了很難受，很想給她牙線」。

這輛多元計程車10日晚間從台北市中山區載客，深夜11時50分行駛在新北市淡水區淡金路一段時，從行車記錄畫面可看見，明顯酒醉的男乘客突然起身，指著前方陌生道路，動手去扯司機肩膀，焦躁不安頻說：「不要！」

他喃喃自語：「不要啦！我家裡有事情啦！老母死了。」接者在車行進間嘗試開門。清醒未醉的女乘客很不耐煩連續吼他：「啊不耐伊（日語：危險）！」「馬上就到了，什麼不要，賣岔（別吵）啦！」

隨後因為男客伸長手去扯方向盤，導致車輛失控偏右擦撞路旁人行道停下，輪框和葉子板都被刮花損壞。男子趁隙奪門而出，司機追了上去，一邊打電話報警，同時大喊求助：「小姐，他站在馬路中間了！」

但是女客不為所動，坐在車上自顧自將手指伸進嘴裡剔牙超過1分鐘，高清無碼影片被貼在社群網站，看得一清二楚。

據了解，男女乘客是朋友關係，一起到台北的卡拉OK消費，因為同住淡水區，共乘返回。途中男方不知何故頻喊：不要！且用非常危險的手段下車，衝到反方向車道中央另外攔了計程車倉皇離去。

女方後來繼續搭乘原車前往淡水海邊的住處，卻主張車是男方叫的，拒付945元車資，鬧到警察獲報趕抵處理。最後49歲黃姓司機怒告40歲黃女詐欺罪嫌，同時控告男乘客公共危險、妨害自由。目前警方僅知男客綽號，須待黃女協助通知他到案說明。

酒醉的男乘客（左）突然起身，動手去扯司機肩膀，焦躁不安頻說：「不要！」記者林昭彰／翻攝
酒醉的男乘客（左）突然起身，動手去扯司機肩膀，焦躁不安頻說：「不要！」記者林昭彰／翻攝
酒醉男客（左）伸長手去扯方向盤，導致車輛失控偏移，司機（右）和後座女乘客均張口大叫。記者林昭彰／翻攝
酒醉男客（左）伸長手去扯方向盤，導致車輛失控偏移，司機（右）和後座女乘客均張口大叫。記者林昭彰／翻攝
多元計程車右前輪框和葉子板擦撞人行道被刮花損壞。記者林昭彰／翻攝
多元計程車右前輪框和葉子板擦撞人行道被刮花損壞。記者林昭彰／翻攝

計程車

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