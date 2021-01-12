台南城西掩埋場火警擴及防風林 空警隊吊掛水袋滅火

台南市安南區城西第二掩埋場昨深夜火警，目前仍有餘火悶燒中，環保局表示，因為樹枝暫置區，埋在內層的木頭持續燃燒，消防人員闢出防火道，集中火勢撲滅中。空警隊也出動直升機，撲滅防風林中殘火，未讓火勢擴散。

台南市環保局表示，昨晚11點多，安南區清潔隊人員巡查城西二期掩埋場，發現火光冒出，立即通知消防隊。同一時間，安南區清潔隊也緊急召集怪手等重機械、水車、人員到場，配合消防隊的指揮，協挖出防火通道、覆土等工作，以斷開火線避免延燒。另外，在凌晨3、4點清潔隊的溝渠隊也派出16人、8輛清溝車一起加入滅火。

由於風勢大，過程中部分火苗飄到一旁的防風林，發生幾處零星火點，因消防人員廟火不易，由空警隊吊掛水袋滅火，解除火勢擴散狀況。

城西二期垃圾衛生掩埋場，目前暫置廢樹枝，疑因木屑腐朽積氣蓄熱導致起火，加上風勢助長，火勢延燒。共出動50人次、14輛水車、3輛怪手，徹夜協助消防人員處理。受東北季風影響，煙流被帶往海面，對空氣品質影響有限，空氣品質維持在普通等級，下風區影響不大，但安南區仍需注意。

環保局表示，廢樹枝的來源為公園道路樹枝因風災倒塌或預防性修剪及民眾住家自行修剪樹木後產生，樹枝清運至城西二期掩埋場暫置，廢樹枝全面進焚化廠焚化會影響全市的垃圾處理，僅部分分批回運焚化廠處理。樹枝破碎減積後因分解產生熱能積蓄，加上氣候乾燥風力助長導致起火。環保局將於火勢撲滅後檢討原因及責任，避免再發生。