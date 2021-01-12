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屏東女直播主以投資名義吸金6.2億　受害者多達26人

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名張姓女子從事直播業販售服飾，卻以「刷卡換現金」等話術，招攬民眾投資。自2018年開始行騙，受害者多達26人，吸金更高達6.2億元，警方接獲多名受害者報案，並由屏東地檢署指揮內埔警分局，逮捕張女等6名嫌犯，並依違反銀行法起訴。

經警方調查，張女以「刷卡換現金」等話術，從親友開始下手，並招攬其他民眾投資，並以每單位為1萬8000元，15天為一期，每期可獲利600到1100元不等的利潤，換算年息可從80%至146%不等。

張女自2018年開始行騙，多數受害者投資金額達上千萬元，主要以匯款或親自交付的方式，從事張所說的高獲利投資。直到去年張女開始不按時支付利息，並以各種理由推託，受害者才驚覺受騙報警。

警方獲報展開調查，清查金流、過濾分析37個帳戶、2800筆涉案金流及相關稅務資料，共26名屏東人受騙，並鎖定張女所使用的匯款帳戶後，由檢察官指揮同步展開搜索、拘提行動。

警方於張女住處發現，藏有總價值高過300萬元的愛馬仕、香奈兒、LV等上百件名牌包，其中一件，香奈兒限量編藤包市值就高達26萬，由於擔憂張女將不法所得轉換成精品保值，日後轉賣變現，便將所有精品查扣，過程中，張還要求警方，「東西很貴、小心拿」。

另外，為避免犯嫌脫產卸責，也向院方聲請扣押裁定、扣押張女等人分別位於屏東縣東港鎮、高雄市鳥松區的房產3處，共計5600萬元與一輛轎車。警詢後，將張女等6名嫌犯依違反銀行法起訴。

對此，內埔警分局表示，詐欺吸金手法及話術不斷進化，舉凡建案、線上博弈、虛擬貨幣等，均可作為吸金話術標的，以「低風險、高報酬」的投資誘因，引誘民眾上當，更呼籲民眾投資前務必要審慎評估以免受騙。

張姓女子家中藏有上百件精品，總價值超過300萬元。記者陳弘逸／攝影
張姓女子家中藏有上百件精品，總價值超過300萬元。記者陳弘逸／攝影
檢警將張姓女子逮捕，並依依違反銀行法起訴。記者陳弘逸／翻攝
檢警將張姓女子逮捕，並依依違反銀行法起訴。記者陳弘逸／翻攝
警方於張姓女子住處發現，藏有總價值高過300萬元的愛馬仕、香奈兒、LV等上百件名牌包。記者陳弘逸／翻攝
警方於張姓女子住處發現，藏有總價值高過300萬元的愛馬仕、香奈兒、LV等上百件名牌包。記者陳弘逸／翻攝
檢警向院方聲請扣押裁定、扣押張女等人分別位於屏東縣東港鎮、高雄市鳥松區的房產3處。記者陳弘逸／翻攝
檢警向院方聲請扣押裁定、扣押張女等人分別位於屏東縣東港鎮、高雄市鳥松區的房產3處。記者陳弘逸／翻攝
張姓女子家中藏有上百件精品，其中一件，香奈兒限量編藤包市值就高達26萬。記者陳弘逸／攝影
張姓女子家中藏有上百件精品，其中一件，香奈兒限量編藤包市值就高達26萬。記者陳弘逸／攝影

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