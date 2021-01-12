苗栗少女寒夜未歸找男友急壞家長 警尋助返家

苗栗警分局今天指出，苗栗市16歲蔣姓少女日前下課後不見蹤影，家屬心急如焚通報警方協尋，員警經查訪得知蔣女與羅姓友人在一起，隨即趕往台中尋獲少女，並協助她平安返家。

苗栗分局北苗派出所8日晚間接獲民眾報案，指稱女兒放學之後未返家，多次撥打電話也沒有回應，前往她經常出沒的場所尋找，都一無所獲，在寒冷的天氣中外出，更無攜帶保暖換洗衣物，擔心女兒發生危險，希望警方盡快幫忙協尋。

北苗派出所所長劉浩廷得知後，立即指揮調度所內警力，前往少女可能前往地點找尋，並至就讀高中周邊查訪但未發現少女，最後透過女子交友情形多方查證，得知少女可能與一名羅姓友人在一起。

警方11日透過電話聯繫羅姓男子，起初羅男不願意透露少女行蹤，經員警勸說並曉以大義，他才終於說出與蔣姓少女正在台中市清水區逛街，員警馬上南下將少女帶回派出所；父親見女兒平安歸來，才一解憂愁，卸下心中大石。

苗栗警察分局長楊贊鈞表示，同仁發揮高度敏感度，利用有限的線索多方查證，鍥而不捨，才能在短時間內幫助失蹤少女安全返家，呼籲家長平日應注意小孩生活與交友情況，多多與小孩溝通，增進家庭親子情誼。