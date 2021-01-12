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奧迪男剛起步就違規大迴轉 中醫大學生被攔腰撞上送醫
台中市吳姓男子昨天晚間駕駛進口奧迪轎車，從西屯區河南路二段外側車道直接違規迴轉，當時一名中醫大的學生騎車行經該處，反應不及攔腰撞上，該名學生有顱內出血狀況，送醫急救，經院方搶救後，仍在加護病房觀察，經查吳無酒駕，但研判肇因為違規迴轉，全案將依規定，後續查處。
據查，吳姓男子（29歲）昨天晚間7時許，駕駛奧迪轎車在西屯區河南路二段外側車道臨停後，直接從外側車道向左迴轉，欲往逢大路方向，後方一名顏姓大學生騎車行駛在慢車道時，反應不及，直接攔腰撞上奧迪轎車的左側車門，吳車門凹陷毀損，顏頭部受創，緊急送往中國醫藥大學附設醫院治療。
第六警分局交通分隊獲報到場酒測，吳無酒精濃度，經調查現場路口監視器等跡證後，判斷是吳未依規定迴轉才釀禍，全案將依法後續查處，暫依過失傷害罪方向偵辦。
據查，該名學生就讀中國醫藥大學，因學生有顱內出血的狀況，醫院緊急開刀搶救，目前仍在加護病房觀察，校方也接獲訊息，前往關心，並協助學生與家長後續處理。
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