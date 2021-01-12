熱水器放室內 頭份市一天5人一氧化碳中毒

寒流冷颼颼，一些民眾緊閉門窗禦寒，苗栗縣頭份市昨天7個小時內發生2件、5人一氧化碳中毒意外，2件都疑似熱水器裝在室內肇禍，他們發覺身體不適，自行到頭份市為恭醫院求診，經高壓氧治療，都沒有生命危險。

頭份市11日第一件一氧化碳中毒事件，發生在凌晨2點多，34歲女子起床上廁所，全身無力跌倒，她覺得不對勁，同住的60歲媽媽、34歲胞弟也有頭暈、噁心症狀，3人到為恭急診，醫院安排高壓氧治療，3人沒有生命危險，住院觀察治療中。

另有一對20歲年輕情侶，昨天晚上9點半左右洗澡時頭暈、噁心，自行到為恭急診，高壓氧治療後無大礙出院，為恭醫院1天收治2件5人一氧化碳中毒事件共通點，熱心器在室內，疑因此肇禍。

苗栗縣政府消防局指出，熱水器安全安裝原則，包括應由合格燃氣熱水器及配管承裝業技術士進行正確的安裝，熱水器應貼有CNS（國0家標準）檢驗合格標示，此外，裝設燃氣熱水器的陽號口應保持良好通風，避免有加 裝門窗或晾曬大量衣物等阻礙通風狀況。

建議定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置 位置或改變排氣管路時，均應請合格燃氣熱水器及配管承裝 業之技術士，選購屋外式熱水器應裝置於室外通風良好處所，如裝設室內或不通風場所，應選購半密閉強制排氣式熱水器，或密閉強制供排氣式熱水器。

為恭醫院高壓氧科醫師吳人權表示，一氧化碳無色、無味、無臭、無刺激性，中毒的症狀會因濃度而有不同，較輕者可能會有頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、全身無力等症狀，中毒較嚴重時，可見昏迷、抽搐、心律不整、心肌梗塞，乃至於死亡。