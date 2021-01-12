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牽重機真的要小心 1人失手8輛遭殃粗估損失數十萬
網路今天流傳熱議一段影片，182線台南市龍崎、高雄市內門區路段，前天10日下午在一家車友聚集的店門口，「只因一輛重機車主牽車不小心」，造成愛車及右側車友停放的8輛紅、黃牌大型重機車「骨牌式倒地」，受傷程度不同市價有100多萬元受損。雖然肇事車主說有保險可以處理，但是車友看到自己的愛車東倒西歪、傷痕累累，都非常心疼。
轄區歸仁分局龍船所獲報派員前往處理。所長蔡文毅表示，因為屬於單純的意外也沒有人員受傷，肇事車主說有保險，可以處理，警方現場測繪後交由車主之間協調善後賠償事宜。
蔡文毅表示，182線龍崎山區路段高低起伏彎道非常多，是重機族假日出遊甚至「壓路」熱門地點，呼籲重機族要留意千萬不要危險駕駛，不但可能遭取締違規，也可能傷害到無辜的人車。
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