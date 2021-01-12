影／酒吧酒客一言不和開打 警出動快打逮8人

新北市永和區一間酒吧今晨有酒客發生肢體衝突打架情事，警方獲報出動快打部隊到場壓制雙方人馬，經查雙方疑似敬酒一言不和，范姓男子等4人看見對方有人邊打電話一邊罵人，誤會對方幹譙他，當場動手發生推擠拉扯肢體衝突，導致陳姓男子眉角破皮，警詢後，將范男等4人依公然聚眾施強暴脅迫罪嫌送辦。

永和警方今天凌晨5時24分獲報，永和區中山路一段一間酒吧前發生打架情情事，出動快打部隊動員15名警方迅速到場，以優勢警力壓制打架的雙方人馬。

據了解，范姓、王姓、鄭姓、郭姓男子4人(均20歲)與另一方39陳姓男子等4人，在酒吧內疑似敬酒問題發生爭執，陳男走到酒吧外打電話時，疑似滿口三字經，引起范男誤解陳男在罵人，雙方一言不合發口角爭執，范男涉嫌用酒瓶敲打陳男，導致陳男眉角破皮紅腫，雙方進而發生推擠拉扯。