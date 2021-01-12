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今天持續低溫17縣市下探6度 基隆3人內科OHCA1人救回

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

今天持續低溫，中央氣象局指出，今天有基隆等17縣市縣有6度以下氣溫發生的機率，基隆市消防局統計，昨天到今天上午共有3人OHCA，其中1人未送醫，2人送醫有救回1人，另1人宣告不治，是否因天冷造成，有待警方調查釐清。

消防局指出，11上午8點至12日上午8點，共計3件內科OHCA，其中2件送醫，1件未送醫。2件送醫者1個有救回，1個没有救回。

中央氣象局表示，今天(12日)上午至明天上午低溫區域，橙色燈號(非常寒冷)地區有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

今天持續低溫17縣市下探6度，基隆3人內科OHCA1人救回。記者游明煌／攝影
今天持續低溫17縣市下探6度，基隆3人內科OHCA1人救回。記者游明煌／攝影

基隆 低溫 寒流

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