今天持續低溫17縣市下探6度 基隆3人內科OHCA1人救回

今天持續低溫，中央氣象局指出，今天有基隆等17縣市縣有6度以下氣溫發生的機率，基隆市消防局統計，昨天到今天上午共有3人OHCA，其中1人未送醫，2人送醫有救回1人，另1人宣告不治，是否因天冷造成，有待警方調查釐清。

消防局指出，11上午8點至12日上午8點，共計3件內科OHCA，其中2件送醫，1件未送醫。2件送醫者1個有救回，1個没有救回。