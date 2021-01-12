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男開車導航迷路寒夜受困山區 台中警智助脫困

中央社 / 台中12日電

曾姓男子開車北上台中遊玩，因導航指引開到產業道路，車輪空轉動彈不得，晚間受困新社山區，寒流來襲山區低溫，他向警方求援，警方請民眾、員警上車增加重量讓車輪著地脫困。

東勢警分局今天指出，日前接獲報案，稱有民眾的車輛受困山區需要協助，新社分駐所、永源派出所員警立刻趕抵現場查看。

受困的60歲曾姓男子向警方表示，他開車想從東勢至豐原，卻被導航引導至山區產業道路，在陡坡倒車迴轉時後輪懸空，不論怎麼踩油門都無法動彈，受困在山區。寒流來襲，山區氣溫僅攝氏6度，不知如何是好。

警方指出，事發時適逢假日，員警聯繫鄰近拖吊車場都未營業，當大家陷入苦惱之際，警方靈機一動，讓民眾與員警上車增加車身重量，讓車輪接觸地面而順利脫困，再由員警駕駛巡邏車引領曾男開至市區道路。

新社分駐所所長藍忠明呼籲，山區常有因導航出包導致民眾受困山路案例，民眾駕車外出勿完全依賴導航系統，出門前可事先規劃路線、搜尋主要道路，另山區產業道路路幅狹小、坡度起伏大，駕駛人務必隨時注意路面狀況，以免發生危險。

寒流 低溫

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