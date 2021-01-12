影／學童衝馬路遇號誌輪放 騎士綠燈撞上網問「誰錯」

台中市西屯區華美西街、漢口路的一處五岔路口在6日清晨6時許，傳出一起機車撞國小學童的事故，有網友將行車記錄器放上臉書社團，詢問網友，該處是複雜路口，「到底是行人錯還是機車騎士」，引發網友討論。警方表示，當時騎士是綠燈，學童的燈號仍需確認，發生事故後，雙方已和解，但騎士行經行人穿越道時未減速，已違反規定，將後續查處。

台中市一名陳姓網友在臉書社團「爆料公社」發布一段影片，影片拍到，一名騎士行經西屯區漢口路、華美西街的五岔路口時，一名學童突然衝出路口，在行人穿越道上被騎士撞上，當時對向的行車記錄器拍到的燈號是紅燈，陳姓網友詢問「這到底是行人錯還是機車駕駛未注意前方狀況？」，並指該處是複雜路口，希望台中市交通局可注意。

據查，全案發生在6日上午7時許，當時陳姓男子（32歲）騎車沿西屯區漢口路往華美西街行駛，行經該處五岔路口時，一名黃姓男童（8歲）突然衝出行人穿越道，陳反應不及，直接撞上男童，因當時男童是由母親陪伴，只是一時沒牽好男童，才讓男童有失控的行為，雙方都僅受輕傷。