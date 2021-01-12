停車場大盗專破車窗偷財物 壓低帽緣反露饀被逮收押

年關將至，竊盜集團蠢蠢欲動，林姓男子涉嫌打破多輛汽車行竊車内財物，最後索性連車都偷，他刻意壓低帽子低頭疾走躲避監視器反露饀，警網跟監逮獲送辦，遭到收押。

本月初安樂區發生多起竊案，犯罪手法如出一轍，竊賊趁夜深四下無人，打破多輛汽車車窗並取走車內財物，最後甚至在—處大型社區停車場一輌汽車都被偷走，基隆市警察局第四分局長蘇保安相當重視，指示偵查隊及派出所成立專案小組全力查緝，經調閱停車場監視器畫面後，發現一名身材瘦小、著深色上衣頭戴帽子的男子行跡鬼鬼祟祟，刻意壓低帽子低頭疾走躲避監視器的拍攝，且出沒時間與竊案發生時間點相吻合，研判林姓男子涉有重嫌。

專案小組鎖定林男後全力積極追緝，並沿線調閱、層層過濾比對監視器影像，在新北市萬里區附近尋獲失竊車輛，並當場查獲竊車林男，他雖矢口否認，然經警方出示相關事證畫面明確，突破林心防，警方訊後全案依加重竊盜罪將其移送法辦，11日被基隆地方法院裁定收押禁見。