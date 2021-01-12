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停車場大盗專破車窗偷財物 壓低帽緣反露饀被逮收押
年關將至，竊盜集團蠢蠢欲動，林姓男子涉嫌打破多輛汽車行竊車内財物，最後索性連車都偷，他刻意壓低帽子低頭疾走躲避監視器反露饀，警網跟監逮獲送辦，遭到收押。
本月初安樂區發生多起竊案，犯罪手法如出一轍，竊賊趁夜深四下無人，打破多輛汽車車窗並取走車內財物，最後甚至在—處大型社區停車場一輌汽車都被偷走，基隆市警察局第四分局長蘇保安相當重視，指示偵查隊及派出所成立專案小組全力查緝，經調閱停車場監視器畫面後，發現一名身材瘦小、著深色上衣頭戴帽子的男子行跡鬼鬼祟祟，刻意壓低帽子低頭疾走躲避監視器的拍攝，且出沒時間與竊案發生時間點相吻合，研判林姓男子涉有重嫌。
專案小組鎖定林男後全力積極追緝，並沿線調閱、層層過濾比對監視器影像，在新北市萬里區附近尋獲失竊車輛，並當場查獲竊車林男，他雖矢口否認，然經警方出示相關事證畫面明確，突破林心防，警方訊後全案依加重竊盜罪將其移送法辦，11日被基隆地方法院裁定收押禁見。
第四分局呼籲市民，年關將至竊盜集團蠢蠢欲動，民眾要謹記財不露白、貴重物品不放在車內，以免宵小覬覦，並請社區居民提高防竊意識，門禁管制注意有無進出可疑份子，外出時門窗要上鎖，不讓宵小有機可趁，民眾若發現可疑人事物，可撥打110報案，共同打擊犯罪，維護社會安寧秩序及環境。
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