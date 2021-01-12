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台南市城西掩埋場大火 空勤直升機灑水滅火

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區城西掩埋場大火。圖／台南市消防局提供
台南市安南區城西掩埋場大火。圖／台南市消防局提供

台南安南區城西掩埋場，昨天深夜至今天清晨發生掩埋廢棄物悶燒大災，由於風勢助長火勢猛烈，台南市消防局請求空勤總隊直升機支援滅火，直升機先飛到台南市立體育場吊掛水袋後，上午近10點飛到掩埋場上空灑水滅火。

台南市消防局救災救護中心，昨天深夜11點44分接獲民眾報案，位於安南區清路三段的台南安南區城西掩埋場深夜大火，消防人員漏夜搶救，並通知掩埋場主管單位環保局，掩埋場附近沒有民宅，但有大片防風林。

消防局於清晨3點多，請求通報空勤總隊直升機支援，但空勤表示白天才能出勤。今天上午8點多，消防署通知編號NA-708將從台中清泉崗機場起飛，約9點30分到達台南市立體育場，09點52分，空勤直升機完成第一次灑水。消防局說，直升機將視天候許多，持續進行灑水滅火。

台南市安南區城西掩埋場大火，空勤總隊直升機吊掛水袋後灑水滅火。圖／台南市消防局提供
台南市安南區城西掩埋場大火，空勤總隊直升機吊掛水袋後灑水滅火。圖／台南市消防局提供
台南市安南區城西掩埋場大火，空勤總隊直升機灑水滅火。圖／台南市消防局提供
台南市安南區城西掩埋場大火，空勤總隊直升機灑水滅火。圖／台南市消防局提供

直升機 清泉崗機場 廢棄物

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