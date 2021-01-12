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寒流強勢來人心暖 台中警民合作送白米給弱勢長者

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

近來冬季寒流強勢來襲，台中市警局接獲愛心企業捐贈物資白米一批，欲分送給獨居或弱勢家庭，第一警分局獲悉企業愛心後，也立即協調聯繫各地里辦公室、警友及志工等一同響應善心活動，陸續在8日至10日，將64包白米、泡麵、麵線等物資，分送給轄內需要的民眾，同時也藉此機會關懷、提醒長輩們要做好禦寒措施。

第一警分局表示，為讓轄內獨居長者低溫來襲期間能感受到溫暖，分局各所在8日至10日，由正副主管率領員警與里長配合，在農曆春節前夕深入平時經營的勤區鄰里間，關懷慰問家境貧困者及獨居長者，也發現許多獨居年邁者因無兒女之照顧，生活備感艱辛。

第一警分局指出，物資是警察局配發，一共有8箱米（64包） 配發給分局各個派出所，後續由各所幹部與里長聯繫配合，里長再根據獨居老人名冊，協請里長擇定人選發放，另外包括綠川里、柳川里的里長，也另外提供麵線16包、泡麵8箱（96碗）給弱勢，或獨居的里民。

第一分局分局長孫太康說，此次關懷行動就是想讓弱勢民眾溫暖過冬，同時讓他們可以感受到社會處處有溫情。警察最珍貴的力量就是為民服務的熱情，發揮助人最樂的精神，為善不落人後，在結合警民力量之下，能讓社區變得更好。同時也呼籲大眾若有發現弱勢民眾，可主動聯繫警方或通報區公所、社福單位等，以便即時援手，讓大家都能平安度過寒冬。

台中市第一警分局與轄區里長在8日至10日，發放白米、泡麵、麵線等物資給轄內的弱勢、獨居長者。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局與轄區里長在8日至10日，發放白米、泡麵、麵線等物資給轄內的弱勢、獨居長者。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局與轄區里長在8日至10日，發放白米、泡麵、麵線等物資給轄內的弱勢、獨居長者。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局與轄區里長在8日至10日，發放白米、泡麵、麵線等物資給轄內的弱勢、獨居長者。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局與轄區里長在8日至10日，發放白米、泡麵、麵線等物資給轄內的弱勢、獨居長者。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局與轄區里長在8日至10日，發放白米、泡麵、麵線等物資給轄內的弱勢、獨居長者。圖／第一警分局提供

獨居老人 弱勢家庭

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