寒流強勢來人心暖 台中警民合作送白米給弱勢長者

近來冬季寒流強勢來襲，台中市警局接獲愛心企業捐贈物資白米一批，欲分送給獨居或弱勢家庭，第一警分局獲悉企業愛心後，也立即協調聯繫各地里辦公室、警友及志工等一同響應善心活動，陸續在8日至10日，將64包白米、泡麵、麵線等物資，分送給轄內需要的民眾，同時也藉此機會關懷、提醒長輩們要做好禦寒措施。

第一警分局表示，為讓轄內獨居長者低溫來襲期間能感受到溫暖，分局各所在8日至10日，由正副主管率領員警與里長配合，在農曆春節前夕深入平時經營的勤區鄰里間，關懷慰問家境貧困者及獨居長者，也發現許多獨居年邁者因無兒女之照顧，生活備感艱辛。

第一警分局指出，物資是警察局配發，一共有8箱米（64包） 配發給分局各個派出所，後續由各所幹部與里長聯繫配合，里長再根據獨居老人名冊，協請里長擇定人選發放，另外包括綠川里、柳川里的里長，也另外提供麵線16包、泡麵8箱（96碗）給弱勢，或獨居的里民。