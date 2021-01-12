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影／8旬阿嬤自鎖超商廁所 警到場她喊：有人要對我不利

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬林姓老婦在6日深夜前往東區某超商，並將自己鎖在廁所內，因婦人在占用廁所長時間，因此店員前往察看，老婦在廁所內高喊「有人要對我不利」，堅持不願出廁所，店員報警求助，警方到場後，婦人看到警察制服，才願意配合出廁所，警方發現，林婦是獨居老人，子女都已過世，患有失智症與幻聽、妄想症狀，警方將林婦送返住處後，提醒里長留意老婦狀況。

第三警分局立德派出所警員何誠晉、黃琛淯在6日深夜11時許，接獲超商店員報案，林姓婦人（80歲）將自己鎖在超商廁所內，警方立即到場關心，起初警員表明警察身分，或是假藉店員要掃廁所的名義，都無人應門。

警方擔心林婦在廁所內想不開，原欲強行開鎖進入時，林婦迅速再度將門反鎖，這樣的回應讓警方對其安全稍作放心，持續不斷對婦人喊話溝通，允諾其人身安全無虞，諄諄善誘將近10分鐘後，林婦終於緩緩打開門縫，確認眼前的確是穿著制服的警察，才願意走出廁所。

警方一眼就認出林婦身分，林婦患有失智症狀，近期精神狀況不穩定，經常有熱心民眾通報迷失老人，此次林婦因妄想有人要對她不利不敢回家。

警方擔心天氣寒冷，林婦若獨自在外遊蕩恐生危險，建議她先到派出所稍作休息，得知林婦整天都未進食，也貼心購買麵包及飲用水讓其食用，直到凌晨4時許，員警見林婦情緒穩定也休息夠了，便將其送返住處，並安撫老婦人會再加強住家附近的巡邏，讓她安心休息。

台中市林姓婦人在6日深夜，將自己鎖東區某超商廁所內，警方獲報到場，協助將林婦平安送返家。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓婦人在6日深夜，將自己鎖東區某超商廁所內，警方獲報到場，協助將林婦平安送返家。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓婦人在6日深夜，將自己鎖東區某超商廁所內，警方獲報到場，協助將林婦平安送返家。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓婦人在6日深夜，將自己鎖東區某超商廁所內，警方獲報到場，協助將林婦平安送返家。記者陳宏睿／翻攝

失智症 超商 獨居老人

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