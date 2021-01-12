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南市城西掩埋場寒夜遇祝融 部分防風林受火勢災殃
台南市安南區城西掩埋場昨深夜發生火警，今天上午已撲滅火勢，沒有人員傷亡，環保局初步研判，可能是沼氣引起悶燒，加上風大，火苗飄至樹枝暫置區，引燃大火。
位於城西掩埋場的二期掩埋場，為已封閉的掩埋場，昨晚11點多傳出悶燒火警，當消防人員趕至，因風勢助長火勢，已一片火海，並波及部分防風林。經消防人員漏夜搶救，清晨逐漸控制火勢，上午8時多僅剩小火。
環保局初步認為，二期內有破碎的木屑暫置區，因這幾天有小雨，疑產生沼氣引起悶燒，部分火苗在風勢助長下，被吹到樹葉暫置區而引發大火。目前挖土機已進入掩埋場進行殘火處理，並將在火勢撲滅後僅討原因及責任，避免再發生。
二期內有破碎的木屑暫置區，因這幾天下雨產生沼氣，昨晚引起悶燒，加上風大火苗漂至樹枝暫置區，引然大火。環保局將於火勢撲滅後檢討原因及責任，避免再發生。
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