天氣好冷 一氧化碳中毒潛勢戶快申請補助換熱水器　

冷氣團來個不停，消防署統計今年元旦到10日，全國發生12件、32人家用熱水器一氧化碳中毒；彰化縣消防局芳苑分隊今天表示，消防局編列一氧化碳中毒潛勢戶改裝熱水器補助款，一般戶最高補助3000，民眾可把握機會申請。

沿海偏鄉風大，尤其冷氣團來襲像「作颱風」，可是近年幾乎沒發生家用熱水器一氧化碳中毒案件，消防人員研判可能與地理環境、屋況、民眾警覺意識有關，許多家戶把熱水器裝在與浴室相通的廚房，洗澡前打開廚房窗子，掃除一氧化碳中毒的風險。

芳苑分隊自製宣導短片，改裝民眾捐贈的熱水器作為道具，隊長林彥銘自掏腰包購買一氧化碳警報器，示範熱水器熄滅與一氧化碳釋出的關聯性，值得注意的是一氧化碳濃度升高後無法很快散去。他表示，消防局編列補助款改善一氧化碳中毒潛勢戶的換置熱水器費用，一般戶最高3000元，低收入戶最高1萬2000元，去年度補助總額34萬5000元，芳苑鄉的配額雖然1戶，但鄉民很節儉，經消防分隊再三宣導才考慮換裝。