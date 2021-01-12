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「呼吸一下！」 清水警及時找到車內燒炭23歲女救回
一名23歲女子日前開車到台中偏僻道路在車上燒炭輕生，台中市清水警分局員警急搜尋，及時在鄉間小道找到車，將她從車上拉下並不斷拍打她背部，急喊「呼吸一下！」女子最後一陣咳嗽，員警才鬆了一口氣，交給趕到現場的救護人員接手急救，家屬昨天打電話感謝警方救命之恩。
清水警分局清泉派出所警員聶運文，上月27日晚上接獲他轄轉報，緊急協尋23歲游姓女子，經手機定位，她位置在沙鹿區中航路段附近，警方到現場展開地毯式搜巡，因手機定位範圍廣泛，找尋不易，警員靈機一動，將定位範圍縮小，並加強鄉間小道之車輛搜巡。
警方一小時的搜尋後，最後在沙鹿區忠貞路段的山路小道旁，發現游女開的轎車停放路邊怠速，查看車內駕駛座有一女子，身旁放有正在燃燒中木炭火盆，為確保游女生命安全、情況危急之下，警員打開車門飄出陣陣的燒炭味，將她帶離車內，初步判斷，游女能簡單回應、確認意識清楚、呼吸正常，警員排除車內木炭，並通報119救護緊急送往梧棲童綜合醫院急救後，已返家休養。
家屬感謝警方救命，警方也提醒女子家屬，近來需多加注意游女情緒，多關心她，避免類似情形再度發生；清泉派出所長林翊歆表示，警員聶運文成功積極勸阻並及時挽救生命，處理過程機警應變得宜，成功防止憾事發生，事蹟及工作熱忱足堪表率，並提醒民眾為避免憾事發生，請珍惜生命，主動關懷家中情緒，否則將造成家人、親友永遠的傷痛與遺憾，如有需要請撥打安心(防自殺)專線1995、0800-788-600。
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