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集中人力以提升戰力 台南市刑大偵八隊裁撤併入其他隊
台南市警察局以集中人力並提升戰力為考量，昨天將市刑大偵八隊裁撤，9名隊員分別併入偵四隊和偵六隊，台南市刑大偵八隊走入歷史。台南市刑警大隊長林宏昇今天說，偵八隊裁撤後，隊員整併到其他隊，讓人力更集中，期望提高刑大戰力及破案能量。
台南市刑警大隊共有八隊， 台南縣市合併後，市刑大偵一、偵三、偵五及偵七隊辦公室在新營天鵝湖畔，偵二、偵四、偵六及偵八隊辦公室則設在安南區安中路。
以往偵八隊專責偵辦詐欺案，追查詐騙車手和詐騙機房，但偵八隊目前只有2個小隊，共9名隊員，市警察局經過通盤考量，昨天裁撤偵八隊，安南區辦公室電梯內隊部招牌也更換，只剩下偵二、偵四及偵六隊標示。
林宏昇表示，由於偵八隊只有2個小隊9名隊員，人力太少，所以將偵八隊裁撤後，原隊員併入偵四、偵六隊，原偵八隊長張又彬改任偵四隊隊長，繼續為台南治安工作努力打拚。
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