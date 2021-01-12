影／台南安南區城西掩埋場大火 消防人員漏夜搶救

台南市安南區城西掩埋場，昨天深夜11點多發生掩埋廢棄物悶燒火災，由於風勢助長火勢一度相當猛烈，部分防風林也被波及，消防人員漏夜搶救，今天清晨8點多已逐漸控制火勢後，將動用挖土機開挖，進行殘火處理。

台南市消防局救災救護中心，昨天深夜11點44分接獲民眾報案，位於安南區清路三段的台南安南區城西掩埋場深夜大火 消防人員漏夜搶救，並通知掩埋場主管單位環保局，掩埋場附近沒有民宅，但有大片防風林。

土城消防分隊人員到達現場，發現現場燃燒廢棄物，燃燒面積約300平方公尺，現場沒有看到行為人。由於半夜風勢助長，清晨2點23分，安南中隊回報已經燃燒到防風林請求支援，加派七股、安和、安平等分隊，並請求義消協助支援。