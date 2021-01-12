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影／台南安南區城西掩埋場大火 消防人員漏夜搶救

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區城西掩埋場，昨天深夜11點多發生掩埋廢棄物悶燒火災，由於風勢助長火勢一度相當猛烈，部分防風林也被波及，消防人員漏夜搶救，今天清晨8點多已逐漸控制火勢後，將動用挖土機開挖，進行殘火處理。

台南市消防局救災救護中心，昨天深夜11點44分接獲民眾報案，位於安南區清路三段的台南安南區城西掩埋場深夜大火 消防人員漏夜搶救，並通知掩埋場主管單位環保局，掩埋場附近沒有民宅，但有大片防風林。

土城消防分隊人員到達現場，發現現場燃燒廢棄物，燃燒面積約300平方公尺，現場沒有看到行為人。由於半夜風勢助長，清晨2點23分，安南中隊回報已經燃燒到防風林請求支援，加派七股、安和、安平等分隊，並請求義消協助支援。

現場指揮官擔心風勢助長，清晨4點多請求空拍機支援，拍下空照圖和影片，方便指揮滅火。消防人員說，由於堆積廢棄物大量悶燒，將等火勢完全變後小後，再動用挖土機開挖，進行後續殘火處理。

台南市安南區城西掩埋場大火，消防人車到場搶救。圖／台南市消防局提供
台南市安南區城西掩埋場大火，消防人車到場搶救。圖／台南市消防局提供
台南市安南區城西掩埋場昨天深夜大火，圖為無人機拍下空照圖。圖／台南市消防局提供
台南市安南區城西掩埋場昨天深夜大火，圖為無人機拍下空照圖。圖／台南市消防局提供
台南市安南區城西掩埋場大火，消防人員出水滅火。圖／台南市消防局提供
台南市安南區城西掩埋場大火，消防人員出水滅火。圖／台南市消防局提供

廢棄物 空拍機

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