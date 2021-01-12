聽新聞
test
0:00 / 0:00
父母有多開放？女大生分享「爸爸拿起保險套丟垃圾桶」
一名女大學生在網上公開自己的經驗，並向網友求解，表示父母平日開放，男友經常到家中過夜，媽媽只提醒「不能做壞壞的事」，並沒有多管，但上周日她與男友在家中同睡，爸爸突然進入房間，與兩人閒聊，後來女大生想起昨夜兩人使用的保險套就放在桌上，擔心爸爸看到，正想遮掩，沒想到保險套就被爸爸拿起來隨手丟到垃圾桶，「這是什麼意思，我以後該如何面對父母，男友還能來家裡過夜嗎？」
這名女大生在Dcard上分享自己的心情，引發網友的討論，有的人稱讚原po的父母真的觀念開放，爸爸竟然能夠這麼淡定地拿起保險套丟掉，「該不會以為是一般的垃圾吧」，或是爸爸覺得反正有戴套，應該是安全性行為。
有的則認為媽媽提醒「不能做壞壞的事」，但實際上應該是心知肚明，還有網友擔心爸爸的手可能已經沾到精液「這我真的沒辦法接受」。
女大生則解釋，保險套是因為不敢丟在家中垃圾桶，才會在完事後，加以沖洗放在桌上，準備帶出去丟，沒想到卻被爸爸發現，但事後爸爸並沒有告訴媽媽，也沒有多問其他的事，男友還是到家中過夜，但這次她學乖了，保險套不敢再放桌上。
而女大生的經驗也釣出很多網友分享自己類似的經驗，一名男網友表示在家與女友做愛時，媽媽開門要進來，由於平日母子無話不談，媽媽也知道女友在房內，他馬上表示自己正在「嘿咻」，要媽媽等一下再來，結果媽媽果然離開，只提醒他「要保護女生，給我戴好」。
另名女網友也分享與男友在家中做愛，結果忘記鎖門，阿嬤開門進來，就正好撞見兩個沒穿衣服的人抱在一起，讓她尷尬不已。
還有女網友表示，也是被媽媽撞見，結果媽媽尖叫後把門關起來離開，她完事後去找媽媽，媽媽只笑笑跟她說「下次鎖門」。
另名男網友則表示有次到女友家中做愛，女友的媽媽敲門表示「可以小聲點嗎？阿姨睡不著」，結果嚇得他馬上不舉。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言