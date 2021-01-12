快訊

未成年華麗告別：日本「成人式」轉大人的青春煩惱詩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父母有多開放？女大生分享「爸爸拿起保險套丟垃圾桶」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

一名女大學生在網上公開自己的經驗，並向網友求解，表示父母平日開放，男友經常到家中過夜，媽媽只提醒「不能做壞壞的事」，並沒有多管，但上周日她與男友在家中同睡，爸爸突然進入房間，與兩人閒聊，後來女大生想起昨夜兩人使用的保險套就放在桌上，擔心爸爸看到，正想遮掩，沒想到保險套就被爸爸拿起來隨手丟到垃圾桶，「這是什麼意思，我以後該如何面對父母，男友還能來家裡過夜嗎？」

這名女大生在Dcard上分享自己的心情，引發網友的討論，有的人稱讚原po的父母真的觀念開放，爸爸竟然能夠這麼淡定地拿起保險套丟掉，「該不會以為是一般的垃圾吧」，或是爸爸覺得反正有戴套，應該是安全性行為。

有的則認為媽媽提醒「不能做壞壞的事」，但實際上應該是心知肚明，還有網友擔心爸爸的手可能已經沾到精液「這我真的沒辦法接受」。

女大生則解釋，保險套是因為不敢丟在家中垃圾桶，才會在完事後，加以沖洗放在桌上，準備帶出去丟，沒想到卻被爸爸發現，但事後爸爸並沒有告訴媽媽，也沒有多問其他的事，男友還是到家中過夜，但這次她學乖了，保險套不敢再放桌上。

而女大生的經驗也釣出很多網友分享自己類似的經驗，一名男網友表示在家與女友做愛時，媽媽開門要進來，由於平日母子無話不談，媽媽也知道女友在房內，他馬上表示自己正在「嘿咻」，要媽媽等一下再來，結果媽媽果然離開，只提醒他「要保護女生，給我戴好」。

另名女網友也分享與男友在家中做愛，結果忘記鎖門，阿嬤開門進來，就正好撞見兩個沒穿衣服的人抱在一起，讓她尷尬不已。

還有女網友表示，也是被媽媽撞見，結果媽媽尖叫後把門關起來離開，她完事後去找媽媽，媽媽只笑笑跟她說「下次鎖門」。

另名男網友則表示有次到女友家中做愛，女友的媽媽敲門表示「可以小聲點嗎？阿姨睡不著」，結果嚇得他馬上不舉。

女大生在網路上分享自己做愛被爸爸發現的情況。圖／取自Dcard
女大生在網路上分享自己做愛被爸爸發現的情況。圖／取自Dcard
女大生在網路上分享自己做愛被爸爸發現的情況，釣出不少網友類似經驗。圖／取自Dcard
女大生在網路上分享自己做愛被爸爸發現的情況，釣出不少網友類似經驗。圖／取自Dcard

保險套 Dcard

延伸閱讀

3女大生確診卵巢早衰…均長期熬夜玩手遊 醫生：最好10點睡覺

女大生坐閨密機車遭撞爆頭亡 違停的運將有罪要坐牢！

「曾與黑人交往」是重罪？女大生遭未婚夫悔婚 父母也翻臉

北市防疫旅館有保險套 指揮中心不排除是「歷史遺物」

相關新聞

集中人力以提升戰力 台南市刑大偵八隊裁撤併入其他隊

台南市警察局以集中人力並提升戰力為考量，昨天將市刑大偵八隊裁撤，9名隊員分別併入偵四隊和偵六隊，台南市刑大偵八隊走入歷史...

影／台南安南區城西掩埋場大火 消防人員漏夜搶救

台南市安南區城西掩埋場，昨天深夜11點多發生掩埋廢棄物悶燒火災，由於風勢助長火勢一度相當猛烈，部分防風林也被波及，消防人...

父母有多開放？女大生分享「爸爸拿起保險套丟垃圾桶」

一名女大學生在網上公開自己的經驗，並向網友求解，表示父母平日開放，男友經常到家中過夜，媽媽只提醒「不能做壞壞的事」，並沒...

92歲嬤遭野狗群咬 昏倒老伴墳前

台南市九十二歲吳姓老婦人本月二日上午在自家農田遭多隻野狗包圍攻擊，老婦被撲倒咬傷腿部等多處，連衣物都撕碎，倒在農田裡的亡...

車聚賞梅 醫師一家5口墜谷傷

嘉義聖馬爾定醫院骨科醫師林宗志一家五口，前天與休旅車友相約至信義鄉烏土堀林道車聚兼賞梅，返程時林駕車不慎摔落林道，墜落約...

「求找乾爹」挨轟 消防隊撤文宣

新北市消防局第四大隊為宣導熱水器使用注意事項，模仿「西門町正面求找乾爹」創意製作文宣，引發網友議論，多數人認為不妥，批評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。