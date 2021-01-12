父母有多開放？女大生分享「爸爸拿起保險套丟垃圾桶」

一名女大學生在網上公開自己的經驗，並向網友求解，表示父母平日開放，男友經常到家中過夜，媽媽只提醒「不能做壞壞的事」，並沒有多管，但上周日她與男友在家中同睡，爸爸突然進入房間，與兩人閒聊，後來女大生想起昨夜兩人使用的保險套就放在桌上，擔心爸爸看到，正想遮掩，沒想到保險套就被爸爸拿起來隨手丟到垃圾桶，「這是什麼意思，我以後該如何面對父母，男友還能來家裡過夜嗎？」

這名女大生在Dcard上分享自己的心情，引發網友的討論，有的人稱讚原po的父母真的觀念開放，爸爸竟然能夠這麼淡定地拿起保險套丟掉，「該不會以為是一般的垃圾吧」，或是爸爸覺得反正有戴套，應該是安全性行為。

有的則認為媽媽提醒「不能做壞壞的事」，但實際上應該是心知肚明，還有網友擔心爸爸的手可能已經沾到精液「這我真的沒辦法接受」。

女大生則解釋，保險套是因為不敢丟在家中垃圾桶，才會在完事後，加以沖洗放在桌上，準備帶出去丟，沒想到卻被爸爸發現，但事後爸爸並沒有告訴媽媽，也沒有多問其他的事，男友還是到家中過夜，但這次她學乖了，保險套不敢再放桌上。

而女大生的經驗也釣出很多網友分享自己類似的經驗，一名男網友表示在家與女友做愛時，媽媽開門要進來，由於平日母子無話不談，媽媽也知道女友在房內，他馬上表示自己正在「嘿咻」，要媽媽等一下再來，結果媽媽果然離開，只提醒他「要保護女生，給我戴好」。

另名女網友也分享與男友在家中做愛，結果忘記鎖門，阿嬤開門進來，就正好撞見兩個沒穿衣服的人抱在一起，讓她尷尬不已。

還有女網友表示，也是被媽媽撞見，結果媽媽尖叫後把門關起來離開，她完事後去找媽媽，媽媽只笑笑跟她說「下次鎖門」。