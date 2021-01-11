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終於有漁船靠近永裕興18號失聯船 呼叫對方無人回應

影／澎湖老翁冒寒風收魚獲未歸 結果被發現陳屍沙灘

聯合報 / 記者王昭月／澎湖即時報導

天寒地凍，澎湖白沙鄉赤崁村一名79歲的張姓老翁今下午2點多疑帶著保麗龍小船到赤崁村聖帝廟後方海域收魚獲，結果傍晚都還沒回家。警消和岸巡人員獲報出動搜尋，在北海遊客中心後方海域沙灘上發現他時已無生命徵象，送醫仍告不治，初步相驗，頭額有傷，但死因待查。

張姓老翁的鄰居今午5點42分報案，指他下午2點說要去聖帝廟後方海邊收先前布下的漁網，但到傍晚都沒回來，警消人員隨即派白沙消防分隊前往搜尋，另通知13巡防區與漁業電台協尋。

警消與岸巡人員分頭搜尋，先在附近海域發現張男使用的保麗龍小船，晚間6點24分左右岸巡人員在北海遊客中心後方沙灘上發現他，但已無心跳，救護人員馬上進行心肺復甦術急救，再急送三軍總醫院澎湖分院救治，可惜仍告不治。

澎湖張姓老翁到海邊收魚獲未歸，後被發現躺臥沙灘，警消人員馬上進行心肺復甦術搶救，送醫仍不治。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖張姓老翁到海邊收魚獲未歸，後被發現躺臥沙灘，警消人員馬上進行心肺復甦術搶救，送醫仍不治。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖張姓老翁被發現躺臥沙灘，警消人員馬上進行心肺復甦術搶救，送醫仍不治。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖張姓老翁被發現躺臥沙灘，警消人員馬上進行心肺復甦術搶救，送醫仍不治。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖張姓老翁到海邊收魚獲未歸，後被發現躺臥沙灘，警消人員馬上進行心肺復甦術搶救，送醫仍不治。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖張姓老翁到海邊收魚獲未歸，後被發現躺臥沙灘，警消人員馬上進行心肺復甦術搶救，送醫仍不治。圖／澎湖縣消防局提供
張姓老翁用來收取魚獲的保麗龍小船遺留在沙灘上。圖／澎湖消防分隊提供
張姓老翁用來收取魚獲的保麗龍小船遺留在沙灘上。圖／澎湖消防分隊提供

老翁 保麗龍 澎湖

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