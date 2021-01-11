影／澎湖老翁冒寒風收魚獲未歸 結果被發現陳屍沙灘
天寒地凍，澎湖白沙鄉赤崁村一名79歲的張姓老翁今下午2點多疑帶著保麗龍小船到赤崁村聖帝廟後方海域收魚獲，結果傍晚都還沒回家。警消和岸巡人員獲報出動搜尋，在北海遊客中心後方海域沙灘上發現他時已無生命徵象，送醫仍告不治，初步相驗，頭額有傷，但死因待查。
張姓老翁的鄰居今午5點42分報案，指他下午2點說要去聖帝廟後方海邊收先前布下的漁網，但到傍晚都沒回來，警消人員隨即派白沙消防分隊前往搜尋，另通知13巡防區與漁業電台協尋。
警消與岸巡人員分頭搜尋，先在附近海域發現張男使用的保麗龍小船，晚間6點24分左右岸巡人員在北海遊客中心後方沙灘上發現他，但已無心跳，救護人員馬上進行心肺復甦術急救，再急送三軍總醫院澎湖分院救治，可惜仍告不治。
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