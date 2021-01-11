台中保全遭三車輾過頭破身亡 父哀痛配合檢警相驗

台中市王姓男子擔任保全，今天清晨6時許騎車上班，行經北屯區文心路四段時，疑天雨路滑自摔，王自摔後欲扶起倒在慢車道的機車，未料先遭騎車的黃姓男子撞上後，又遭開車的賴姓老婦、吳姓男子輾過，賴肇事逃逸，警方事後通知到案，賴辯稱「以為壓到機車零件」，檢察官今天相驗，認定死因為頭顱損傷、胸腹髖部挫傷、下肢骨折，全案後續將黃等三人依過失致死罪偵辦。

經警方酒測，三人都無酒精濃度，全案今天下午由檢察官、法醫相驗，王的父親也被通知配合，據查，王父是擔任計程車司機，聽到兒子上班途中被三車撞上身亡時，疑哀痛過度，受到打擊，異常沉默，甚至看兒子案發時的監視器影像時，不發一語，也沒有激動的情緒反應，辦案人員研判是太過傷心，只能不斷口頭安慰王「節哀順變」。

檢察官今相驗後，認定死因為車禍導致的頭顱損傷，以及胸、腹、髖股的擦挫傷、下肢骨折致死，無後續解剖必要，王父對死因沒有意見，全案開出死亡證明書後，遺體發還家屬辦理後事，全案將依過失致死罪後續偵辦。

據查，王姓男子（30歲）擔任保全工作，王今天清晨6時許，騎車準備前往西屯區的工作地點上班時，先是因天雨路滑，在文心路四段時自摔，王機車倒在外側車道，王前往機車倒地處，欲扶起機車，未料後方黃姓男子（56歲）騎車經過時，未注意車前狀況，直接撞上王，王被撞倒在中央車道。

王姓男子被撞倒中央車道，尚未爬起前，一輛由吳姓男子（55歲）駕駛深色轎車，直接輾過王後，肇事逃逸，接著由賴姓老婦（76歲）的轎車，又撞上王，王被卡在車底下，警、消獲報到場時，王已無生命跡象，送醫不治。