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全國急凍！彰化一法警開庭暈倒送醫 當事人錯愕

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

全國急凍，彰化地方法院今天也傳出法官開庭時有一名楊姓法警突血壓飆高暈倒！楊姓法警今天到法庭站庭值勤，法官訊問當事人時，法警突然直直後仰摔倒，還撞到後方桌子，當庭讓法官和當事人錯愕，當時法警收縮壓飆高到240mmHg，幸好即時送醫搶救後，血壓恢復正常下午已出院。

二天來全台疑因天冷引發猝死案例短短48小時已累計126死，前天花蓮還有員警追竊賊跑了約100公尺，倒地休克，送醫不治。

彰化地方法院今天也有狀況，一名50歲楊姓法警在法官開庭時，突暈倒後仰撞到法庭的桌椅，法庭人員趕緊將他送員榮醫院急救。

員榮醫院醫療部主任、心臟內科醫師陳裕峰說，這名楊姓病患是近中午送到醫院，到院時已恢復意識，不過當時的收縮壓飆高到240，舒張壓也高達190mmHg，是相當危險的狀況，病患本身就有高血壓，因天冷上午他有吃了降血壓藥，但血壓仍飆高，才會因頭暈送醫。

陳裕峰說，寒流來，三高病人一定要特別小心，尤其高血壓病患要按時吃藥，即使吃了藥，若因工作太緊張、勞累、或太冷，仍有可能造成血管急速收縮血壓上升。

不只是病患要注意，陳裕峰說，最近也有年輕病患腦中風或血栓，民眾最好都能注意補充水份，避免血液過於濃稠，尤其是糖尿病患可能因血管彈性不佳，血壓高極有可能造成血管爆裂而中風，最好能隨時補充溫開水，一定要避免吃太鹹的食物，一天量血壓數次，隨時注意不要讓血壓飆高產生危險。

彰化地方法院在2017年11月也曾有一名法官開庭時突然神色有異，隨即滑落法官座椅，這名法官也是送員榮醫院急救，穩定後再轉送中榮醫院，當時該名法官因連續多日熬夜撰寫判決書，出事前兩天也開一件有十多名嫌犯的詐騙集團案羈押庭開到凌四點多才結束，因過度勞累而中風，經治療後來康復上班。

彰化地方法院今天也傳出法官開庭時有一名楊姓法警突血壓飆高暈倒！楊姓法警今天到法庭站庭值勤，法官訊問當事人時，法警突然直直後仰摔倒，還撞到後方桌子，當庭讓法官和當事人錯愕，當時法警收縮壓飆高到240mmHg，幸好即時送醫搶救後，血壓恢復正常下午已出院。圖／ 資料照
彰化地方法院今天也傳出法官開庭時有一名楊姓法警突血壓飆高暈倒！楊姓法警今天到法庭站庭值勤，法官訊問當事人時，法警突然直直後仰摔倒，還撞到後方桌子，當庭讓法官和當事人錯愕，當時法警收縮壓飆高到240mmHg，幸好即時送醫搶救後，血壓恢復正常下午已出院。圖／ 資料照

腦中風 高血壓 詐騙集團

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