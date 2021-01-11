2天凍死10人！桃園又4猝死 醫籲起床先保暖再起身

寒流第二波來勢洶洶，桃園市繼昨天單日6名年長者疑似天冷OHCA無心跳呼吸不治個案，消防局今天下午統計，受連日寒流低溫影響，桃園市今天再傳出2男2女共4人疑似天冷失去意識、OHCA無心跳呼吸猝死，死者個案都在家上廁所或突然倒地不治，呼籲家有年長者務必身體保暖保溫，起床注意保暖後再起身，避免失溫不測。

桃園市消防局表示，繼昨天6名年長者疑因天冷突然失去意識、OHCA不治，創單日猝死最高，至今天下午統計，中壢區87歲許姓老人及86歲鍾姓老婦人上廁所倒地失去意識OHCA不治，桃園區68歲吳男、平鎮區50歲葉女亦疑因天冷倒地失去意識、OHCA不治，寒流持續發威，早晚溫差大，民眾務必做好保暖工作，年長者避免外出，外出也要做好禦寒。