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2天凍死10人！桃園又4猝死 醫籲起床先保暖再起身
寒流第二波來勢洶洶，桃園市繼昨天單日6名年長者疑似天冷OHCA無心跳呼吸不治個案，消防局今天下午統計，受連日寒流低溫影響，桃園市今天再傳出2男2女共4人疑似天冷失去意識、OHCA無心跳呼吸猝死，死者個案都在家上廁所或突然倒地不治，呼籲家有年長者務必身體保暖保溫，起床注意保暖後再起身，避免失溫不測。
桃園市消防局表示，繼昨天6名年長者疑因天冷突然失去意識、OHCA不治，創單日猝死最高，至今天下午統計，中壢區87歲許姓老人及86歲鍾姓老婦人上廁所倒地失去意識OHCA不治，桃園區68歲吳男、平鎮區50歲葉女亦疑因天冷倒地失去意識、OHCA不治，寒流持續發威，早晚溫差大，民眾務必做好保暖工作，年長者避免外出，外出也要做好禦寒。
聖保祿醫院心臟內科主治醫師周小燕表示，寒冷會造成體溫過低、心跳變慢，人體電解質變動、鉀離子偏低，容易引發心律不整，民眾務必保暖保持體溫，發生意外急救也要一路進行CPR，讓患者體溫回溫，增加急救機會。
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