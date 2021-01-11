影／南投賓士車墜崖 獲救醫師出面感謝消防警義消

南投縣昨天傳1輛賓士車墜谷意外，嘉義聖馬爾定醫院醫師林宗志，昨駕車載家人與休旅車友相約至信義鄉塢土堀林道車賞梅，返程時不慎墜落約100米深谷，經消防救助，林車上5人都脫困，林宗志今天下午出面感謝救援警、消及義消等救難人員。

林宗志和妻子都是嘉義聖馬爾定醫院醫師，昨晚脫困送醫後，他和家人都轉院到嘉義聖馬爾定醫院，林雖然左腳骨折，今天仍正常上班，下午為病人手術後，出面向救難人員表達感謝。

林宗志表示，昨天一家人是跟車友相約車聚兼賞梅，未料返程時不熟林道路況，可能為閃避路旁倒木及雜物，才不慎墜百米深谷，還好車友發現幫忙聯絡救援。