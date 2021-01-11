賓士休旅車墜谷！童被拋出4人骨折 醫師全家撿回一命

賓士休旅車隊昨天到到南投賞梅車聚，原定傍晚從信義鄉梅區出發，借道烏土堀林道避開車潮經溪頭下山，但夫妻同為嘉義聖馬爾定醫院醫師的林宗志、吳偉涵，一家人卻不慎滑落百米深谷受傷，南投縣消防局指出，目前這輛價值不菲的賓士休旅車，尚無法拖回，幸運的是全家包括3名小孩，昨晚已全部轉回嘉義聖馬爾定醫院治療。

南投消防局指出，林宗志與車友分別從嘉義、台中等地來南投縣信義鄉賞梅花，8輛賓士休旅車一行傍晚5點，依計畫經烏土堀林道翻山抵達溪頭後返程，據知過去車隊就走過這條路，只是林宗志的車在經過一處窄路時，可能閃避樹枝，才不慎落山谷發生意外狀況，大人、3名孩童脫困後，被救援人員緊急送往竹山秀傳醫院急救後，經簡單包紮後轉送回嘉義聖馬爾定醫院後續治療。

警消人員表示，烏土堀林道是聯繫鹿谷鄉溪頭風景區，連接信義鄉風櫃斗、牛稠坑等梅區的山路，平時少有車輛經過，不但路況溼滑，且視線不良，車隊一行人原本計畫從溪頭天文台打算繞一圈後下山返家，目前5人中4人都有骨折，但沒有生命危險，僅醫師妻子傷勢較重，右側腰椎有骨折現象。