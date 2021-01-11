影／失聯5小時！林口80歲嬤頂寒流外出暈倒 2歲孫女大哭

新北市林口區因台地地形，昨天上午的體感溫度大約只有5度，一名八旬老婦推娃娃車帶2歲孫女外出散步，疑因血糖過低暈倒在超商內，幸好及早發現送醫，已無大礙，警方則將孩子帶回派出所，順利連絡家長帶回，祖孫平安。

據了解，80歲阿嬤昨天上午大約10點半，便帶著2歲孫女出門，3個多小時之後都還沒回家，由於天氣寒冷，祖孫2人音訊全無，女童母親便在下午1時許向林口警分局忠孝派出所報案協尋。

結果直到下午3點多，警方才接獲報案指稱，文化北路某超商有個阿嬤昏倒，身旁留下1名幼童需要協助。原來阿嬤不知為何頂著寒風，帶孫走到離家2公里外的超商，結果疑因血糖過低而暈倒。

店員聽見幼童嚎啕大哭，查看才發現阿嬤倒臥在娃娃車旁冰冷地板，趕緊打電話報案，並安撫女童情緒。稍後警察和救護車趕抵，趕緊將阿嬤送醫急救，已經脫險無礙。